Flor Rubio llama "payasa" a Kenia Os por negarse a hablar sobre su romance con Peso Pluma

Kenia Os y Peso Pluma se han convertido en una de las parejas favoritas en el medio del espectáculo, aunque no han dado declaraciones al respecto las muestras de cariño no se han hecho esperar tanto en redes sociales como ante los reflectores en importantes eventos. Ante esto, la reciente aparición de la cantante generó gran alboroto debido a que se negó a dar detalles al respecto, motivo por el que fue criticada por la conductora Flor Rubio.

En días recientes la también youtuber fue sorprendida por una ola de medios en su llegada al aeropuerto de la Ciudad de México, lo que generó gran alboroto debido a la insistencia por saber más sobre su romance con Doble P, algo que hasta el momento han mantenido fuera de los reflectores. Sin embargo, la cantante se negó a dar declaraciones e intentó escapar del lugar entre empujones y gritos, algo que dividió opiniones en redes sociales.

Flor Rubio llama "payasa" a Kenia Os

Durante la sección de espectáculos en el programa "Venga la Alegría", Flor Rubio retomó lo ocurrido con Kenia Os el pasado fin de semana en el aeropuerto de la capital del país y la criticó por no detenerse por un momento para habla más sobre lo que ocurre en su vida privada. Esto generó sorpresa entre sus compañeros de cámara y aunque admitió ser fan de la cantante, también destacó que se trata de una celebridad y será inevitable ser cuestionada al respecto.

"Sabes que soy kenini, en mi casa tengo un kenini, pero honestamente que payasa", dijo la periodista de espectáculos sobre la actitud de Kenia Os al escapar de la prensa y negarse a dar declaraciones sobre su romance con la estrella de corridos tumbados, quien tampoco ha dado detalles al respecto.

Fans de Kenia Os arremeten contra Flor Rubio

Aunque algunos internautas apoyaron la postura de la conductora, los fans de Kenia Os salieron en su defensa y arremetieron contra Flor Rubio. Y es que la conductora del matutino recibió comentarios negativos en redes sociales tras llamar "payasa" a la cantante y criticarla por su actitud en su llegada al aeropuerto.

"No supiste con quien te metiste", "Respeta", "Ahí está la payasa", "Como figura pública deberías entender cómo son los reporteros y ser solidaria con Kenia", "Respeta a Kenia Os", "Ya nos hiciste enojar", "Cuando tus reporteros y tu programa sean respetuosos... tal vez", "Con la niña no", No es de a huevo que ella se pare" y "Kenia no tiene la obligación de dar la entrevista, además, su vuelo ya estaba atrasado", fueron algunos de los comentarios en la cuenta de Instagram de la conductora.