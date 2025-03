Caifanes estrena "Y caíste", su nueva canción inédita , ¿Lanzarán su primer álbum a 30 años de "El nervio del volcán"?

Este martes 11 de marzo de 2025, la emblemática banda de rock mexicana Caifanes estreno su más reciente sencillo "Y caíste", un tema descrito como oscuro, poderoso y atemporal según las propias palabras de Saúl Hernández, Alfonso André, y Diego Herrera, los tres integrantes originales que se han mantenido en la agrupación hasta la actualidad, quienes cabe mencionar, tienen una cita pendiente este sábado en el Vive Latino 2025.

A través de su cuenta oficial de Instagram, el famoso conjunto que vivió su mayor auge a finales de la década de los ochenta y en los noventa, compartió un comunicado especial para celebrar el lanzamiento de la canción, en donde dan detalles de la temática de la composición, además de compartir un emotivo mensaje sobre la gran diversidad de sus fanáticos, quienes a pesar del pasó de los años los han mantenido vigentes a través de las nuevas generaciones.

"Caifanes regresa con un track poderoso, oscuro y atemporal, que narra la confrontación de un personaje que vivió mejores días y se comió el mundo a puños sólo para descubrir que el tiempo tampoco a él lo perdonó, como no perdona nadie", así describen Caifanes a su nuevo tema.

Ante el lanzamiento de "Y caíste", y sus anteriores sencillos "Inés", "Sólo eres tú", la pregunta de si Caifanes planea lanzar su primer álbum en 30 años desde su último disco "El nervio del volcán" (1994) queda en el aire, aunque parece algo lejano según los testimonios dados por Alfonso André, y Diego Herrera en entrevista para el creador de contenido Javier Paniagua, pues prefieren llevarse las cosas con calma y seguir estrenando nuevas canciones poco a poco y sin presiones como lo han venido haciendo desde el 2019 con "Heridos".

"Tenemos otros tantos (tracks) que no hemos grabado, hemos tenido contratiempos de estudio para meternos a hacerlo, no sé porqué es tan difícil, antes en un par de años teníamos dos discos. Creo que cada vez pesa más el nombre y las expectativas que hay sobre Caifanes. Queremos hacer música nueva, estamos haciéndola muy lentamente pero no tenemos la presión de nadie, sale cuando tiene que salir, lo estamos haciendo cuando nos nace cuando sentimos que es el momento", explicó Alfonso André.