¿Por qué Ricky Martin? La historia tras el nombre artístico del cantante | VIDEO

Ricky Martin es uno de los cantantes más queridos en el medio del espectáculo y goza de una larga trayectoria que comenzó cuando aún era muy joven, momento en que eligió su nombre artístico considerando cómo lo conocería el público en todo el mundo una vez que alcanzara el éxito que ahora tiene.

Enrique Martín Morales?????, como es su nombre real, comenzó su sueño de ser cantante al ser parte del grupo Menudo, donde destacó por su talento sobre el escenario y también como actor; sin embargo, aseguró que no todo era como él esperaba y entre las cosas que le pidieron hacer fue elegir un nombre artístico y cambiar su edad.

"Yo me llamo Enrique Martin, así nací y a los Enriques les dicen Quique o Kiki, pero en Filipinas es el órgano sexual de la mujer, entonces no me podía llamar Kiki", dijo en entrevista para el programa con Don Francisco en 2011. "Imagínense 'con ustedes: Vagina Martin'. No, no puede ser y me cambiaron el nombre a Ricky", relató.

Ricky Martin. Foto: Instagram @ricky_martin

¿Ricky Martin sufrió depresión?

Aunque Ricky Martin es uno de los cantantes que marcó toda una generación y su música es coreada por fans de corta edad, también comenzó su carrera poco a poco junto a grandes estrellas y en México fue con Angélica María y Angélica Vale con quien compartió un lugar en teatro.

En su carrera ha demostrado ser un artista completo al mostrar su talento no sólo en la música, pues también participó en telenovelas en México, algo por lo que se dijo agradecido ya que habría impulsado su carrera enfocándose en su gran pasión.

Ricky Martin. Foto: Instagram @ricky_martin

El cantante puertorriqueño reveló también en entrevista con Don Francisco haber pasado por una etapa difícil en su vida personal mientras encaminaba su carrera rumbo al éxito, esto debido a las interrogantes que aparecieron en su vida sobre su sexualidad.

"Llegó un momento que ni estar en el escenario me hacía sentir bien (...) Lo siento mucho, aquí hay que parar", dijo Ricky Martin sobre el momento en que atravesó por una fuerte depresión en la que decidió alejarse de la música y viajó de mochilero por India donde habría encontrado la calma que tanto necesitaba.