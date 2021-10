Kylie Jenner: Así es la mansión de la modelo; tiene 5 mil metros cuadrados | VIDEO

De entre las tantas cosas que las personas desean saber de celebridades está el conocer las humildes casas en las que viven. Como no son del tipo Infonavit resultan ser bastantes más grandecitas, prácticamente palacios que sólo aparecen en el cine o la televisión. Es el caso de la modelo Kylie Jenner, quien tiene algo bastante parecido y que comparte con su hija de 3 años, Stormi.

La mansión de la socialité se encuentra en una zona exclusiva de Holmby Hills en Los Ángeles, Estados Unidos, y cuenta con más de 5 mil metros cuadrados. Quienes tengan el privilegio de visitarla sabrán que el lugar alberga 7 recámaras, 14 cuartos de baño, suites, pantalla de cine, piscina, una cancha y varios espacios para invitados, de acuerdo con Hola.

¿Cuánto cuesta la mansión de Kylie Jenner?

Esta casita fue entregada a la empresaria por un valor de 49.5 millones de dólares. A través de un video que armó el medio mencionado, se puede observar que el interior de la casa tiene acabados de lujo y muebles minimalistas que la hacen lucir armoniosa.

Como si se tratara de un palacio, cada punto tiene detalles que resaltan por su gran diseño, como las paredes. Incluso la cocina es tan elegante que cualquiera que se encuentre ahí preferirá sacar fotografías en lugar de pensar qué platillo elaborar; cuenta con una chimenea, una zona de estar y claro, una televisión.

Sin dudas este es un lugar en el que muchos desearían vivir.

Kylie Jenner espera a su segundo bebé

La mansión de Kylie Jenner tendrá en breve un habitante: el segundo hijo de la empresaria. Producto del amor entre ella y el rapero Travis Scott, a principios de septiembre anunció, a través de su cuenta de Instagram, que estaba embarazada por segunda ocasión.

En aquel entonces, el anuncio lo dio por medio de un video donde mostró la prueba de embarazo con la leyenda "pregnant" (embarazada). Aunque el anuncio lo hizo recientemente, el bebé ya lleva algunos meses cocinándose, por lo que no tarda en "explotar".

Para completar la emoción, su hija Stormi fue la encargada de revelar el sexo del bebé; sin embargo, esto no estaba planeado por Kylie, por lo que levantó la sospechas de todos sus seguidores, quienes ya dan por echo lo que va a ser: una niña. Esto ocurrió cuando la pequeña dijo "for my sister" (para mi hermana).

