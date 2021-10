Detuvieron a Luisito Comunica en Venezuela; ESTO hizo: VIDEO

Gran parte del éxito que está detrás de los denominados influencers se encuentra en los riesgos a los que se someten, mismos que deben ser documentados para que sus seguidores queden impactados y los sigan en cada una de sus aventuras. En México, Luisito Comunica es uno de los más famosos, pues además es un generador natural de polémicas que se someten a debate en las redes sociales.

En esta ocasión, el originario de Puebla de Zaragoza compartió una experiencia durante su visita a Venezuela. Todo comenzó cuando tuvo la brillante idea de internarse a una de las zonas consideradas de alto riesgo en Caracas. Todo iba bien los primeros minutos cuando fue sorprendido por las autoridades, quienes lo detuvieron de inmediato.

Como si se tratara de un operativo y él fuera un peligroso delincuente, fue cuestionado por su presencia en las calles de la Cota 905. Para empezar, un policía en motocicleta lo detuvo y posteriormente se sumaron más elementos, armados. Al principio de la grabación que compartió en su canal de YouTube aclaró que la detención fue por su seguridad, pues se puso en riesgo, además dijo ser responsable de pisar un lugar complejo sin haber realizado una investigación previa.

“Me pareció interesante para un video, lo que no sabía es que la zona está siendo cuidada por militares, no se podía entrar y mucho menos con una cámara”, mencionó el joven de 30 años para toda su audiencia.

Luisito Comunica es intimidado por los oficiales

El youtuber mencionó que las autoridades lo reconocieron y que fueron amables con él; sin embargo, también reveló que se sintió intimidado, pues los oficiales tenían un juego del "policía bueno y el policía malo". Su permanencia en las instalaciones no fue mucha, pero sí lo suficiente para hacerlo arrepentirse de haber hecho las cosas sin pensarlo antes.

En ese tiempo le confiscaron sus herramientas de trabajo como cámaras, por cuestiones de seguridad "y para asegurarse de que no estuvieran grabando" los hechos. Todo se desarrolló en poco más de dos horas en las que, cabe destacar, no sufrieron ni él, su novio y compañeros, malos tratos, de acuerdo con su declaración.

Al final, firmaron una serie de documentos antes de quedar libres. Después fueron escoltados fuera de la Cota 905 no sin antes atreverse a pedirles una selfie para el recuerdo. Eso sí, les aclararon que tenían estrictamente prohibido regresar a la zona a menos que hagan una solicitud previa la cual parece ser muy engorrosa.

"Ante todo, tengo que decirlo como tal: No fue una mala experiencia. Es una buena anécdota que se junta para el diario de viajes. No se nos trató mal en ningún momento... sí intimidantes, pero no nos faltaron al respeto", mencionó Luis Arturo Villar Sudek, nombre completo del influencer.

