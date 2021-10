Exatlón México: ¿Se cancela el Juego de Leyendas? Antonio Rosique termina los rumores | VIDEO

Exatlón México: Guardianes vs Conquistadores sigue dejando mucho de que hablar dentro y fuera de los circuitos, ya que después de la eliminación de Osirys el pasado 24 de octubre se presentó un nuevo rumor en que gira en torno al reality deportivo más visto en México, y no, no estamos hablando del posible eliminado de esta semana.

Después de contar con uno de los peores inicios televisivos en la historia del programa de televisión, se comenzó a manejar la idea de hacer un evento que haría que los fans se presenten, es decir, el Juego de Leyendas, ya que reunirían a las personalidades más importantes de temporadas anteriores para realizar los circuitos más entretenidos de Exatlón.

Ahora, después de tanto que se habló sobre el Juego de Leyenda se podría cancelar y con esto no poder realizar esa dinámica que subiría el rating, tal y como ocurrió en la temporada 3, pero ¿por qué se dice que estos juegos se podrían ver cancelados?

Se cancela o no el Juego de Leyendas

Hasta el momento no hay nada oficial sobre el tema, pero comenzó a circular un video en YouTube donde se asegura que el Juego de Leyendas de la quinta temporada se habría cancelado debido a que se había dado prioridad al Duelo Internacional, esto según el canal “Mago Cósmico” antes del programa de eliminación donde Osirys se quedara fuera de la competencia.

Después de dicha información, los organizadores del programa decidieron ir en contra de la información que se reveló previamente, al revelar algunos detalles del juego de leyendas. situación que hizo que la gente tachara a Rosique de cruel.

En el marco de la despedida del eliminado del pasado domingo, el conductor del programa le dijo al joven atleta que lamentablemente no iba poder formar parte del duelo internacional contra Eslovenia y tampoco estaría presente en el Juego de Leyendas y de paso confirmar que si iba se iba a realizar, solo no dieron la fecha del evento.

