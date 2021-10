Aristeo Cázares CONFIESA en VLA ¿volverá o no con su EX?; su respuesta te emocionará: VIDEO

Aristeo Cázares y Carolina Mendoza confirmaron que habían terminado su relación en el pasado mes de agosto y argumentaron que estaban en etapas diferentes de su vida, sin embargo, el conductor de “Venga la Alegría fin de semana” dejó abierta la posibilidad de regresar con “Sunshine”, por lo que su respuesta emocionó a sus seguidores ya que la pareja que había formado con la clavadista se había vuelto en una de las consentidas y más queridas del público mexicano.

Fue en la edición del matutino de este domingo 24 de octubre cuanto el también traceur aprovechó la sección de espectáculos de Venga la alegría Fin de semana para aclarar que no había sido obligado por la producción del matutino a convivir con su ex, Caro “Sunshine”, tal como lo afirmó una conocida revista luego del programa del sábado 23 de octubre en el que estuvo la clavadista como invitada.

“Me sentí muy bien yo quiero mucho a Carito, sé que Carito me quiere mucho, nos llevamos bastante bien, es falso, nadie nos obligó a venir aquí, así que dejen de andar diciendo cosas que no son porque por eso se hacen los chismes”, sentenció el campeón de la segunda temporada de Exatlón México.

Posteriormente, Gaby Ramírez siguió insistiendo sobre el tema y no dejó que su compañero se fuera sin preguntarle si estaba dispuesto a retomar su relación con Carolina Mendoza y en un primer momento, Aristeo Cázares se mostró un poco molesto por la pregunta, sin embargo, momentos después cambió su actitud y dejó abierta la posibilidad de volver a darse una segunda oportunidad con su ex pareja.

“Pues no lo sé, la vida da muchas vueltas, así que no lo sé, no hay un futuro escrito para todos nosotros”, señaló, sin embargo, Gaby Ramírez no cedió y preguntó “¿entonces, eso es un sí?” por lo que Aristeo Cázares señaló que más bien era un “no lo sé” y enseguida fingió escuchar su nombre por otro lado del set para salir corriendo y evitar más preguntas incómodas de su compañera de emisión.

Relación entre Aristeo Cázares y Carolina Mendoza

Como se mencionó antes, Aristeo Cázares y Carolina Mendoza se conocieron en la cuarta temporada de Exatlón México, sin embargo, comenzaron su relación en abril de 2021 luego de haber participado en el exitoso reality show, durante su noviazgo, ambos se mostraron sumamente enamorados y aprovechaban cada oportunidad para presumir en redes su amor, sin embargo, su relación solo duró unos cuantos meses pues fue en el pasado mes de agosto cuando se confirmó su ruptura.

Tras haber terminado, la clavadista aseguró que habían decidido romper su relación porque atravesaban momentos diferentes de su vida, no obstante, señaló que habían finalizado en buenos términos, sin embargo, borró todas las fotos de ambos en sus redes sociales y también se dejaron de seguir por lo que se cree que pudieron haber terminado por otros problemas.

SIGUE LEYENDO:

VLA "obliga" a Aristeo Cázares a convivir con su EXnovia; así fue el incómodo momento

Conductora de VLA comete ERROR en vivo: en redes EXIGEN su salida del matutino