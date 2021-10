¡Tragedia en Televisa!: Querido actor SE QUEMA la CARA y termina en el hospital | FOTO

"Se me adelantó el Halloween", fue la frase con la que el actor Yubeili le informó a sus fans que había sufrido un accidente. Y aunque terminó hospitalizado, su salud evolucionó satisfactoriamente a pesar del lento proceso. Cabe resaltar que el incidente fue enteramente culpa suya y él mismo así lo narró.

Omar Yubeili Baños, nombre real del también cantante, publicó un video donde se le puede ver con vendas en el rostro. En este agradece a todos por su apoyo incondicional, así como la de una chica que aparece a su lado. "...pero todo va a estar bien... Y ella no se ha ido de mi lado", se puede leer en las leyendas que colocó sobre la grabación.

Asimismo, compartió una serie de imágenes donde aparece ya sin las vendas y con la cara descubierta, donde se le pueden ver varias marcas en la frente y debajo de sus ojos. "...el p"$he miedo de no saber cómo iba a quedar, sabiendo a lo que me dedico…", platicó a sus seguidores de Instagram.

¿Qué le pasó a Yubeili?

Resulta que el joven galán, quien ha participado en distintas telenovelas y series de Televisa sufrió quemaduras tras haber dejado una llave del gas abierta y haber tenido una mala pericia. "Fue mi culpa, deje una llave de gas abierta casi nada y con eso, bastó para que pasara esto!", explicó.

Mencionó que el mayor temor que sintió fue pensar que su carrera podría resultar afectada y con ello, su vida:

"Más allá de qué tan grave estuvo la quemadura (y que conste que yo siempre dije que se veía más de lo que era, por las vendas) el p*nche miedo de no saber cómo iba a quedar, sabiendo a lo que me dedico… no saber si iba a poder llevar comida a casa… eso fue lo más difícil!"

Aunque en las primeras dos fotografías se le ve con la piel muy dañada, ésta fue sanando y se sigue regenerando, pues en una tercera imagen se le puede ver mucho mejor, como si hubiera regresado de la playa.

La evolución de Yubeili es satisfactoria (Foto: @omaryubeili)

Yubeili se dio a conocer de manera nacional a través del sencillo "Wifi" en el 2006. A este éxito se le suman "Acércate más" y "Cicatrices de tus besos". Por otro lado, también es un compositor amante de la lectura, actividad que le ha ayudado mucho en su carrera, pues es así como se inspira para generar sus creaciones.

SIGUE LEYENDO:

José Eduardo Derbez confiesa que lo UTILIZARON en la INTIMIDAD: VIDEO

"Parásitos y vividores": Karla Panini AMENAZA con contar su VERDAD sobre la familia Luna