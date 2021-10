María Félix ¿HUMILLÓ? a Carmen Salinas y luego le compró ropa

María Félix es una de las actrices cuya fama la ha mantenido por décadas en la cima del éxito. Sin embargo, otras mexicanas como Silvia Pinal o Carmen Salinas han asegurado que "La Doña" llegaba a ser muy grosera con quienes la rodeaba.

"Me trató feo, pero yo me divertí mucho", contó para la prensa en una ocasión. Relató que en una ocasión se le ocurrió tomarla del brazo mientras salían de un inmueble, cuando Félix le dijo con severidad: "Quítame la mano porque la vas a ensuciar".

Además, Salinas recordó el día que la representante Fanny Schatz le pidió cerrar un show con imitaciones. "Fui al restaurante porque nos daban las tres comidas". La actriz vio a María Félix sentada sola en una mesa y pensó en hacerle compañía sin imaginar la respuesta que tendría. "Retírate porque viene gente muy importante", le solicitó con seriedad "La Doña".

Poco después, Carmen Salinas se encontró con la primera actriz en el lobby del lugar, pero decidió no conversar con ella hasta que escuchó:"¿No vas a Tijuana?". La protagonista de "Bellas de Noche" se quedó atónita sin saber si se dirigía a ella. "¿A mí?", preguntó. "No tenía pensado ir".

A pesar de los amargos momentos vividos con anterioridad. María Félix llevó a Carmen Salinas a Tijuana e hizo que la acompañara a Zara Imports, una tienda que ahora no ya no existe. Entramos "y empezó a pedir calcetas, casimires, camisas, su perfume 'Joy' de Jean Patou", contó Salinas. Tras horas de estar en la tienda, "La Doña" se dirigió a su acompañante y le pidió que estirara las manos como si la fuera a abrazar.

"Me empezó a poner todas las bolsas en los dos brazos y luego me empezó a poner las cajas", recordó la actriz. La torre de productos comenzó a crecer y Carmen Salinas perdía la visibilidad. "No más quíteme las de arriba para poder caminar. No me vaya a caer", le dijo.

Contraria a la experiencia de Salinas, actrices como Silvia Pinal consideran que "La Doña" era una persona dura y poco amable. "Era grosera, era majadera, pero era preciosa", aseguró en entrevista con el periodista Joaquín López Dóriga.

SEGUIR LEYENDO:

Carmen Salinas paraliza las redes con espectacular baile en TikTok; así brilló la famosa: VIDEO

Silvia Pinal vs Carmen Salinas: ¿Quién fue más productiva en el Congreso?