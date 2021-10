Rosalía cae rendida ante los TACOS; está en CDMX y no pudo resistirse al chile

Rosalía Vila Tobella mejor conocida solamente como Rosalía o “La Rosalía” se encuentra de visita en la bella Ciudad de México, y aunque no ha revelado los detalles o motivos reales de su visita a la capital de nuestro país, la española ya probó un poquito de nuestra gastronomía.

Y es que llegar a CDMX y no comer unos deliciosos tacos acompañados de una salsa picosita es como no haber estado presente y eso lo sabe la intérprete de “Con altura”, por eso mismo no pudo resistirse a comerse unos ricos tacos.

Lo presume en redes sociales

Así como su llegada a nuestro país, Rosalía presumió que ya es toda una experta comiendo tacos y salsas picosas pues así lo compartió en sus historias de su cuenta de instagram.

De acuerdo con lo que se puede apreciar en lo que compartió en sus redes sociales, la cantante de origen español estuvo paseando por la colonia Roma y fue ahí que fue a la taquería Orinoco en donde degustó uno de los platillos tradicionales de la capital de nuestro país.

Limones, pedazos de tortillas, y muchas bolsitas de salsa acompañadas con la frase “wow”, así es como describió Rosalía su experiencia con los tacos y el chile de nuestro país.

Foto: Captura de pantalla

Debido a esto, algunos fanáticos de Rosalía que viven en CDMX le han mandado diversos mensajes invitándole a comer tacos a otros lugares pues en la capital existen muchísimos lugares en donde sirven los mejores de diversos ingredientes, pues los hay de pastor, carnitas, lengua, tripa, de bistec, longaniza, suadero y muchos pero muchos más.

