Mariana Echeverría revela el motivo por el que su esposo no la deja hacer telenovelas: VIDEO

Mariana Echeverría es una de las figuras más bellas, simpáticas y queridas de la televisión mexicana en la actualidad, sin embargo, la también actriz se convirtió en blanco de todo tipo de críticas debido a que reveló el verdadero motivo por el que no participa en telenovelas.

Fue durante el último programa de Faisy Nights donde Mariana Echeverría realizó su polémica declaración y todo empezó debido a que tuvieron como invitada a Livia Brito a quien cuestionaron si su pareja no se molesta o se pone celoso de verla besarse con galanes de la televisión, por lo que, la famosa actriz señaló que su esposo no tendría razón para ponerse así, incluso mencionó que lo llevó a que presenciara una escena de cama para que pudiera ver de primera mano el profesionalismo con el que se trabaja, hecho que sorprendió mucho a Mariana Echeverría.

Posteriormente, Faisy intervino en la plática y al ver el asombro de su compañera de emisión la cuestionó sobre su situación con Óscar Jiménez, “¿A ti qué te dice el portero, Mariana?” preguntó el titular del programa, por lo que fue aquí donde la ex conductora de “Se Vale”, señaló que no actuaba en telenovelas porque su esposo así lo prefería.

“A mí me dice que mejor no haga novelas, que así estoy bien (…), no es que no me dejen, me dicen ‘prefiero que no lo hagas’, pero sí lo haría porque es mi chamba y él sabe que amo mi chamba”, señaló la simpática conductora que también participó en “Guerra de Chistes” hace unos años.

Enseguida, Faisy aprovechó para seguir metiendo en aprietos a Mariana y le preguntó qué haría si tuviera que hacer una escena candente con un actor, por lo que su compañera solo sonrió y descartó la idea diciendo “soy conductora, gracias a Dios” por lo que disimuladamente cambió el tema de conversación.

Desata críticas en redes sociales

Tras el comentario de Mariana Echeverría, las reacciones en redes no se hicieron esperar y se dividieron opiniones pues algunos internautas se lanzaron contra el guardameta americanista y lo calificaron como “machista” por no permitir que Mariana Echeverría experimente con nuevos horizontes en su carrera, mientras que otros aseguraron que no participar en telenovelas es la mejor opción para la estabilidad de la familia de la conductora.

Carrera de Mariana Echeverría

Mariana Echeverría inició su carrera artística cuando tenía alrededor de 20 años, pues antes de probar suerte en la farándula estudió la carrera de Publicidad y practicaba deportes como el futbol y Taekwondo, posteriormente, ingresó al Centro de Educación Artística (CEA), de Televisa y tuvo un ascenso meteórico.

Los primeros trabajos de Mariana Echeverría fueron en series donde tuvo pequeños papeles, sin embargo, en 2009 se catapultó a la fama debido a que formó parte del programa de variedades llamado “Se Vale”, posteriormente, fue considerada para participar en otros programas como “El Gran chapuzón”, “Doble Sentido” y “Game Time” donde se fue afianzando como una de las figuras más simpáticas de la televisión.

Asimismo, se convirtió en uno de los elementos imprescindibles de “Me Caigo de Risa” debido a su peculiar sentido del humor y actualmente participa como conductora en “Faisy Nights”.

