Vicente Fernández Jr. publica FOTO al natural; fans lo tunden de manera épica

Tras una semana complicada para la familia Fernández, Vicente junior se dio un breve descanso y decidió publicar una foto en su cuenta de Instagram, en la cual mostró su rostro sin ningún tipo de filtro o arreglo, por lo que sus fans le aplaudieron que presumiera su madurez sin que los estereotipos de “juventud eterna” le afecten, pero también hubo quienes lo criticaron.

“Así es la vida los años no son en vano, no critiquen que para allá vamos todos” , “Es un señor mayor con canas, como debe ser. Cada edad tiene su belleza“, “Noooo pos que guapo el señor”, fueron algunos de los comentarios que recibió.

Vicente tiene 57 años. Foto: Especial.

Y es que esta semana Vicente arremetió contra los medios de comunicación, pues se difundió que su padre había sido declarado con muerte cerebral y que solamente le daban dos semanas de vida. Por esa versión, el hijo del “El Charro de Huentitán” desmintió la noticia afirmando que se trataba de una total mentira.

“No es cierto que tiene muerte cerebral. Obviamente tiene el respirador por lo que le pasó, pero él trabaja, su pulmón trabaja 70% y un 30% el respirador, no es en totalidad el respirador”, dijo en un audio que se filtró. “A Fernanda Moreno, que es la directora, le dije me lo vas a tener que comprobar, eso está bien claro, que no hay caja de cristal que tiene muerte cerebral, eso lo tienen que comprobar porque es una difamación muy delicada”, agregó.

Vicente Fernández jr cuenta con el apoyo de su amada

En las últimas semanas la salud de su padre se convirtió en uno de los temas más importantes dentro de la industria musical y ahora, tanto Vicente Jr. como Alejandro se han visto considerablemente afectados por la situación. Ante dicha problemática. Desde hace dos meses, el personal médico ha implementado diferentes esfuerzos con tal de que Vicente Fernández pueda progresar favorablemente hasta recuperarse, pero no han tenido mucho éxito.

Para demostrar que está con su amado en todo momento y hacerle frente a los rumores, Mariana González Padilla, novia de Vicente Fernández Jr., compartió una emotiva publicación en donde expresó su deseo de pasar por más experiencias a su lado. "Solo con tenerte mi vida ya es perfecta", escribió la creadora de contenido en las fotografías y el video que decidió compartir en su cuenta de Instagram.

