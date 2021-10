"Zancudo, ¡Cállese!": Lola Cortés y Vanessa Arias PELEAN en las Estrellas Bailan en Hoy

Vanessa Arias y Lolita Cortés protagonizaron una intensa pelea después de que la actriz no participara en el concurso "Las Estrellas Bailan en Hoy", esto debido a una lesión. La jueza le gritó y la llamó "zancudo", además le exigió que el viernes se presentara en la pista junto a su pareja Eduardo Rodríguez.

Antes de presentar su número Vanessa anunció que no estaba en condiciones de bailar debido a que tiene una contractura, por lo que su compañero, el actor Eduardo Rodríguez estaría acompañado de otra persona, Raúl Coronado.

A pesar de que las estrellas trataron de salir adelante con la coreografía, los jueces apreciaron que hubo poca coordinación y les dieron las siguientes calificaciones:

Andrea Legarreta 8

Latin Lover 7

Lola Cortes 6

La jueza de realitys como "La Academia" enfureció al no ver en la pista de baile a Arias y comenzó una acalorada discusión con la actriz. La llamó "zancudo" y cuestionó su formación como artista, pues Lolita aseguró que debió de recibir formación la danza.

En tanto, Vanessa Arias no pudo defenderse en el momento y en entrevista con Raúl "El Negro" Araiza, la actriz reiteró que se encuentra lastimada y se dijo sorprendida por la actitud de Lola Cortés, a quien admira desde que la vio en la obra "Peter Pan" cuando era pequeña.

¿Por qué llama zancudo Lolita Cortés a Vanessa Arias?

El lunes, la actriz Vanessa Arias informó que sufrió una contractura en la espalda, ocasionada por una lesión en uno de los ensayos de ‘Las Estrellas Bailan en Hoy’, por lo que no se podía presentar en la pista de baile. "Tenía un dolor y resulta que es una contractura severa”, aseguró la famosa.

Inmediatamente, ‘La Juez de Hierro’ se burló y cuestionó su estado de salud. “Ay por favor, una contractura, no no no, se nota que nunca se ha movido, por eso no sabe lo que es una contractura, eso le pasa porque no baila, es un zancudo”.

Posteriormente, la experta en teatro musical dijo que era mejor que Vanessa saliera de la competencia y Eduardo Rodríguez compitiera solo.

“Estamos de acuerdo que ella está llevando a Eduardo a un pozo que no tiene final, la mujer no baila, está llorando todo el tiempo, pone pretextos, yo digo que Eduardo baile solo”.

Durante la segunda temporada de 'Las Estrellas Bailan en Hoy’, las discusiones entre Vanessa Arias y Lolita Cortés se han llevado los reflectores y se han convertido en tema de conversación entre los jueces, los participantes y el público.