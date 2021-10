¡A un lado Cynthia Rodríguez! Ángela Aguilar conquista con revelador vestido de terciopelo estilo sirena

Ángela Aguilar le dio la bienvenida a la mayoría de edad celebrando con un concierto en Atlanta, Georgia, que es parte de la gira "Jaripeo sin Frontera" en donde canta acompañada de su hermano y su padre, Pepe Aguilar, quien no dudó en sorprender a su hija frente a su público que llenó la arena.

La menor de la Dinastía Aguilar celebró su cumpleaños 18 el pasado el pasado 8 de octubre y aunque en años anteriores ha realizado grandes fiestas rodeada de sus amigos y familia, esta vez la cantante optó por hacerlo trabajando y junto a sus fans quienes le cantaron "Las Mañanitas" durante su concierto y ella no pudo evitar derramar lágrimas de felicidad.

La intérprete de "Ahí donde me ven" compartió una primera foto con la que celebra su cumpleaños, aunque la última publicación en Instagram deja ver el impactante atuendo que lució y con el que logró opacar a Cynthia Rodríguez que recientemente usó un vestido con detalles en terciopelo para su participación en "Quiero cantar" junto a Patricio Patricio Borghetti.

En la imagen se puede ver el atuendo completo de la joven promesa de la música, se trata de una falda estilo sirena que detalla a la perfección su figura y un corsé con el que muestra una vez más su cintura de avispa. Ambos de terciopelo con flores en color azul como detalles, algo que se ha visto en algunos de sus trajes más emblemáticos y que la hacen lucir más elegante que nunca.

Ángela Aguilar se luce con vestido de terciopelo. Foto: Instagram @angela_aguilar_

La cantante recibió una lluvia de halagos y piropos por el impactante vestido que además tiene un revelador escote, además de los fans recibió comentarios de celebridades como su padre, quien no dudó en llenar de cariño a su hija. También destaca el de Ana Bárbara quien ha estado en cumpleaños anteriores de Ángela Aguilar, mostrando la gran amistad que tiene con la familia.

Sorpresas para Ángela Aguilar

Aunque no se ha revelado si la joven realizó una celebración en compañía de su familia, sí recibió una gran cantidad de sorpresas tanto por parte de sus seguidores en redes sociales como de su padre, quien le dedicó un emotivo mensaje en su cuenta de Instagram.

"Hija Querida. No hay palabras que describan correctamente el amor que te tengo y lo que siempre has significado para mí.

Te amo muchísimo y estoy muy orgulloso de quién eres y como has llegado a eso. Es un lujo guiarte, aprender de ti (y contigo) y descubrirte cada día", es parte del mensaje que el cantante dedicó a su hija.

Ángela Aguilar se ha ganado el corazón del público con su talento y simpatía tanto fuera como sobre el escenario, por lo que no han dudado en señalar que su éxito es gracias a su impactante voz y esfuerzo en la industria aún cuando es parte de una familia de exitosos cantantes.