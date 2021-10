YosStop rompe en llanto al enterase que su perrito la espera sentado en la puerta; le recuerda a Hachiko

YosStop confesó que rompió en llanto al enterrarse que su perro Steewy la está esperando sentado en la puerta todos los días desde que fue arrestada e ingresada a Santa Marta Acatitla por el delito de pornografía infantil en el caso de Ainara Suárez.

Por medio de su novio Gerardo González, la youtuber escribió en su cuenta de Instagram un emotivo mensaje en el que reflexionó sobre la lealtad de su mascota, quien, de acuerdo a su pareja, la está esperando sentado en un taburete azul que está en la sala frente a la entrada del departamento, y no sube a dormir hasta que él lo lleva al cuarto.

De acuerdo a la pareja de Yosseline, en una visita a la cárcel, él le informó de la acción que hacía su perrito de 11 años y la influencer rompió en llanto. Por esa razón, escribió un mensaje para actualizar a sus fans sobre las emociones que esto le provocó y acerca de su estado actual.

En una nueva publicación en su cuenta de Instagram, Yoss subió un par de fotos de su perrito, el cual aparece sentado en el sillón. En una de las imágenes se puede ver cómo está volteando a la puerta de la casa, acción que causó mucha melancolía entre los fans de la influencer.

Steewy espera a YosStop en la puerta: Foto: Captura de Pantalla

YosStop comparó la situación de su perro con la historia de Hachiko, el cachorro de raza Akita, que esperó a su amo, el profesor Hidesaburo Ueno, en la estación de Shibuya incluso varios años después de la muerte de este.

"Obvio me acordé de “Hachiko”, de verdad nunca me imaginé que me fuera a pasar algo así. Ñeñe hermoso, ojalá pudiera escucharte o algo, no te abandoné y voy a regresar contigo, te extraño tanto".