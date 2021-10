YosStop PIERDE la noción de su cuerpo en PRISIÓN: "dicen que me veo más delgada"

La Youtuber mexicana YosStop reveló que perdió totalmente la noción de cómo luce pues desde que entró a la cárcel de Santa Martha Acatitla lleva mucho tiempo sin poder verse en algún espejo. “No sé si traigo un moco, una lagaña o una ceja despeinada”, publicó su novio Gerardo González desde la cuenta de Instagram de la creadora de contenido.

Desde el 29 de junio, Yoseline Hoffman está recluida en el reclusorio para mujeres acusada de pornografía infantil. Durante su reclusión, Gerardo González se ha encargado de documentar las visitas que hace a la YouTuber para mantener informados a sus seguidores que no han dejado de manifestar sus muestras de cariño.

En el reciente posteo, YosStop describió cómo ha ido cambiando su estado físico, afirma que no sabe cómo está su cuerpo, pues le dicen que se ve más delgada y el poco músculo que había hecho ya lo perdió al igual que la fuerza que había logrado desarrollar.

YosStop reflexionó sobre su aspecto físico

“Lo único que mantengo es mi flexibilidad a través del yoga, gracias a la práctica sigo conectando cuerpo, mente y espíritu”, aseguró la YouTuber que siguió reflexionando sobre el tema: “Es interesante desapegarte de tu ‘yo’ físico, es interesante no darle importancia a todo lo superficial que antes lo hacía, que si el grano, que si la panza, que si los brazos, que si se me ven las ojeras… Realmente nada de eso tiene relevancia aquí”.

El novio de YosStop publicó la reflexión de la youtuber en su cuenta de Instagram. Foto: @justyoss

“Mi aspecto es lo menos importante y eso me hace reflexionar sobre cuánto tiempo invertía en modificarlo o mantenerlo, realmente no es necesario. ¿Quién me va a juzgar por eso? Y eso no quiere decir que ya me vaya a descuidar y no me vuelva a ver en el espejo y quitarme un grano o maquillarme, simplemente es observar que no tiene la importancia que la sociedad le da”.

Yoseline aseguró que a veces todas quieren verse como otras personas pero la realidad es que se ven únicas. “Es una experiencia interesante no estar apegado con tu forma o con tu aspecto físico porque te da la oportunidad de ir hacia el interior y conectar con tu ‘yo’ interno, no con la imagen que has creado de ti”.

Finalmente, la “influencer” invitó a sus seguidores a hacer la prueba de no darle mucha importancia al aspecto físico para que observen y le cuenten cómo se sienten tras llevar a cabo su reflexión.

