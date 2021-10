La cultura de la cancelación alcanzó a The Rolling Stones: no volverán a tocar 'Brown Sugar'

Tras 50 años, la mítica The Rolling Stones ha decidido no volver a tocar la canción 'Brown Sugar', una de las más populares y reproducidas, debido a que el tema hace alusión a la esclavitud y la presión social que pesa sobre ellos y prefieren no ser una víctima más de la llamada 'cultura de la cancelación'.

La última vez que tocaron en vivo 'Brown Sugar' fue durante un concierto en el Hard Rock Stadium de Miami, Florida, efectuado el 30 de agosto de 2019, luego vino la pandemia y con ella la suspensión de eventos masivos; ahora la banda ha retomado su gira en Estados Unidos tras el confinamiento y la muerte de Charlie Watts, pero ahora la canción ya no sonará en sus presentaciones.

En ese concierto, la cancón no fue bien vista por algunos sectores de la sociedad, pues, aunque en realidad es un llamado contra la esclavitud, el hecho de que sea tan explícita describiendo los horrores de este flagelo, además de la violencia sexual y física, fue considerado ofensivo. Por ello la banda decidió 'darle un descanso' a la canción y tratar de averiguar dónde está el problema.

Sin embargo, los fánaticos de The Rolling Stones están furiosos tras el anuncio y no entienden por qué las personas reaccionaron de forma violenta ante esta canción emblemática de los ingleses que en realidad es un grito contra la esclavitud.

¿De qué habla 'Brown Sugar'?

'Brown Sugar' fue compuesta en 1969 por Keith Richards y Mick Jagger, pero la lanzaron dos años después como parte del disco Sticky Fingers, y ese mismo añon se convirtió en el número uno de las listas de popularidad. A 50 años de su estreno, la canción es la segunda más reproducida en las plataformas de streaming y músico, sólo por debajo de Jumpin 'Jack Flash.

La canción tiene sin duda un contenido ambiguo y polémico, pues habla directamente de la tortura y esclavitud de la que fueron víctimas las mujeres afroamericanas en los plantíos de algodón. Pero a la vez parecía que 'Brown Sugar' era una especie de alusión al consumo de drogas y a la discusión pública de dos exparejas de Mick Jagger.