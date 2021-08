The Rolling Stones lanza 'Living in the heart of love', canción inédita por el 40 aniversario del 'Tattoo You'

The Rolling Stones compartieron una canción inédita que lleva por nombre 'Living in the heart love', esto como parte de la remasterización del álbum 'Tattto You' que será relanzado en una edición super especial por su 40 aniversario.

Esta nueva caja estará disponible el próximo 22 de octubre, contará con el álbum original de 1981 así como por nueve temas nunca antes publicados. 'Living in the heart of love' ha sido publicada este jueves en todas las plataformas oficiales de la agrupación británica.

Edición de aniversario

'Tattoo You' fue publicado el 24 de agosto de 1981 y se compone por canciones descartadas por The Rolling Stones a lo largo de los años setenta. Sin embargo, el trabajo fue bien recibido en su momento, convirtiéndose en uno de los mejores dentro de la amplia discografía de los ingleses. El álbum contiene la archiconocida y exitosa 'Start Me Up', así como otros cortes notables como 'Waiting on a friend', 'Black limousine' y 'Hang fire'.

Esta nueva presentación de lujo contiene el disco denominado 'Lost & Found', que, como su nombre lo indica, mostrará nueve canciones provenientes de las sesiones de grabación del álbum a inicio de los ochenta. 'Living in the heart of love' es el primer adelanto de este esperado lanzamiento.

Nuevo material en vivo

Por otra parte, ofrece también el disco 'Still Life: Wembley Stadium 1982', que corresponde al concierto que ofrecieron los Stones en el legendario inmueble durante la gira promocional de 'Tattoo You'. El set se compone de 26 canciones donde se hace un recorrido por el repertorio clásico de la banda desde los años sesenta hasta ese momento.

La publicación de 'Tattoo You' es una continuación de los relanzamientos que llevado a cabo la banda desde hace una década para conmemorar los aniversarios de sus discos más significativos como 'Sticky Fingers', 'Exile On Main St', y 'Goats Head Soup', mismo que les dio un nuevo número 1 en Inglaterra el año pasado.