Eugenio Derbez arremete contra canal de comedia por robo de identidad

Eugenio Derbez utilizó sus redes sociales para presentar una denuncia a todo su público, ya que aseguro en su cuenta oficial de Instagram que un canal de comedia había robado la identidad de uno de sus personajes, situación que lo puso de malas, ya que considera el “colmo” que pasen estas cosas.

El problema comenzó cuando “Enchufe TV” compartiera el lanzamiento de la nueva película “Misfit”, donde confirmaron la presencia de Eugenio Derbez, por lo que la gente podría disfrutar de la actuación de uno de los comediantes más importantes de los últimos años, pero todo parece indicar que esto fue falso, ya que el actor arremetió contra el canal de inmediato.

“¡Confirmado! @ederbez estará en nuestra nueva película #Misfit! Desde este 14 de octubre”, indicaron en el comunicado de su cuenta de Instagram, mismo donde sale la foto de una mujer muy parecida al comediante.

La reacción de Eugenio

El protagonista de “No se aceptan devoluciones” no dudó en ir en contra de dicha información, ya que no está de acuerdo que un canal de comedia “usurpe” su imagen, pero eso no fue todo, ya que también le solicitó a “Enchufe TV” que retiren el video, de lo contrario tendrá que proceder legalmente contra ellos.

“El día de ayer, lunes 11 de octubre, en las redes sociales del canal de comedia ‘Enchufe TV’, se publicó un video de una escena de una película em… ¿cómo se llama la película? ¡Ah! ‘Misfit’ en la que supuestamente participo. Solo quiero aclarar que no, no fue así… y creo que es una falta de respeto… se pasaron de la raya y también creo que es el colmo que utilicen mi imagen de esa manera, queriéndose aprovechar de mi nombre”, comenzó el video el actor mexicano.

La realidad es que parece que el video que sacó Eugenio en sus redes sociales es simple sarcasmo, ya que invitó a sus seguidores a ver la película en cines, además de asegurar que se trata de un gran material.

Te puede interesar: Eugenio Derbez: Develan estatua del actor en Acapulco y desata polémica en redes sociales