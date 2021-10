El emotivo momento en que Pepe Aguilar le canta las mañanitas a Ángela frente a una arena repleta de público | VIDEO

El pasado 8 de octubre Ángela Aguilar celebró su cumpleaños 18 con un concierto en grande, lugar donde su padre aprovechó la presencia de los fans para cantar las mañanitas a la su hija y dedicar un tierno mensaje por el que la cantante no pudo contener las lágrimas.

La menor de la Dinastía Aguilar celebró su cumpleaños con una de las actividades que más disfruta hacer: cantar. Por ello, dio la bienvenida a sus 18 años con un concierto parte del Jaripeo Sin Fronteras 2021 que se realizó en Atlanta, Georgia.

Te puede interesar: ¡Con permiso Ángela Aguilar! Ella es Ingrid Contreras, la voz que cautiva con mariachi y al lado de Vicente Fernández Jr.

Su padre, Pepe Aguilar, aprovechó la presencia del público para expresar el gran amor que tiene por su hija y cantó las mañanitas junto a su hijo y acompañado de mariachi mientras Ángela Aguilar usó una falda con todo el estilo mexicano que tanto la caracteriza.

“Todas las cosas que tienen que ver con la música, te felicito porque si le sigues igual vas a llegar muy lejos y yo sé que la gente que está aquí te va a seguir”, fueron las palabras que el cantante dedicó a su hija frente al público que no dudó en aplaudir ante la presencia de la joven promesa de la música.

Luego de ello Ángela Aguilar y su padre cantaron “Tu sangre mi cuerpo”, una canción que lanzaron en 2017 y muestra la gran unión que existe padre e hija.

Tiernas palabras de Pepe Aguilar

Esta no fue la única muestra de cariño que el cantante hizo a su hija Ángela Aguilar, pues usó sus redes sociales para enviar un mensaje junto a una foto en la que padre e hija se funden en un abrazo durante un concierto, el legado de la joven.

Pepe Aguilar junto a su hija Ángela. Foto: Instagram @pepeaguilar_oficial

“Hija querida, no hay palabras que describan correctamente el amor que te tengo y lo que siempre has significado para mí. Te amo muchísimo y estoy muy orgulloso de quien eres y cómo has llegado a eso, es un lujo guiarte, aprender de ti (y contigo) y descubrirte cada día”, escribió el cantante.

Te puede interesar: Ángela Aguilar: Las 18 fotos que muestran su evolución en 18 años

Los mensajes no se hicieron esperar y en ellos celebridades y fans tanto de Pepe Aguilar como de Ángela externaron sus felicitaciones a la cantante, que continúa celebrando y recibiendo regalos por sus 18 años.