MasterChef Celebrity: Dalú es la séptima eliminada del programa ¡No le salieron los mariscos!

En el séptimo programa de MasterChef Celebrity la suerte no sonrió para Dalú quien tuvo que salir del programa, ya que no convenció a los jurados y no logró cautivar sus paladares,

El capítulo estuvo lleno de retos, en donde los protagonistas fueron los productos del mar, cada vez es más difícil para los chefs saber quién saldrá de la emisión, pues los que se quedan hacen lo mejor para permanecer en la cocina más famosa de México.

A pesar de ser originaria de Sinaloa, lugar donde son muy típicos los mariscos, Dalú tuvo errores que ya no están permitidos en la contienda, la ganadora de la última temporada de La Academia, esta vez no se concentró lo suficiente y sus recetas no funcionaron para su permanencia.

“Dalú hizo un buen trabajo al preparar el pulpo de manera correcta, pero el exceso de sal en la salsa le costó muy caro. La cantante se despidió contenta y agradecida con la experiencia en MasterChef Celebrity”, se puede leer en la descripción del programa.

