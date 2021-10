Juanpa Zurita se llena de granitos, expone la razón en sus redes sociales :VIDEO

Juanpa Zurita es uno de los influencer más conocidos en Latinoamérica, México y Estados Unidos, el joven de 25 años de edad siempre da a conocer los acontecimientos de su vida personal y sus proyectos profesionales.

Ahora le dijo a todos sus seguidores lo que pasó después de no tener una rutina de belleza correcta, el creador de contenido participa en programas de televisión, uno de ellos es ¿Quién es la máscara? en donde es maquillado, pero al no retirar el producto antes de dormir, se llenó de granitos.

Esto pasa cuando te maquillan en set y no tienes la rutina de desmaquillarte”, escribió sobre un video en el que muestran como le quitan las impurezas, puntos negros y grasa de algunas partes del rostro.

Después siguió platicando con sus más de 26.8 millones de seguidores sobre las personas que cuidan su piel, confesó que le tiene respeto y admiración a todos los que llevan a cabo diversas prácticas correctas de belleza. “Yo nada más me maquillo unos 5 programas de la máscara y automáticamente empiezan a brotar granos, que locura”, puntualizó.

Seguido en sus historias de Instagram, dejó una caja en donde las personas podían escribir alguna recomendación para evitar la problemática por la que estaba pasando, al leer algunas de ellas, las que más se repetían era lavarse la cara y no dormir con el rostro maquillado.

"Maca (su novia) me ha dicho un par de estas cosas, pero se me olvida, definitivamente lavarme luego luego después de que hayan maquillado, hidratarme y averiguar qué es el agua micelar porque no tengo idea de qué es", describió.

