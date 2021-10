Efeméride: Brie Larson cumple 32 años, te decimos quién es su mamá y lo que debes saber de ella

A pesar de que en el medio es conocida como Brie Larson, el nombre real de la actriz es Brianne Sidonie Desaulniers. Nacida un primero de octubre de 1989 en Sacramento, California, la estadounidense se ha formado en disciplinas como la actuación el canto, la dirección y la producción cinematográfica. Inició su carrera en el American Conservatory Theater y desde entonces ha demostrado su talento para las artes histriónicas.

Su debut fue en la comedia Raising Dad, donde apareció de manera frecuente; esta participación le valió ser nominada a un Young Artist Award en 2001. Cuatro años después, Brie lanzó su único disco para después participar en papeles secundarios. No fue hasta el año 2009 que personificó a una adolescente rebelde en la serie de televisión. En 2013, su actuación en la película Short Term 12 la posicionó como una de las grandes promesas de Hollywood.

Brie Larson inició su carrera en 2001. Foto: Instagram @brielarson

Su familia

La madre de Brie Larson se llama Heather Desaulniers y fue ella quien se hizo cargo de sus dos hijas después de que se divorció de Sylvain Desaulniers, cuando Brie tenía tan solo 6 años. Con el objetivo de comenzar una nueva vida, las tres mujeres se mudaron a Los Ángeles. Este periodo en su vida fue una de las inspiraciones más grandes para interpretar el papel protagonista en "La Habitación", película que le valió un premio Oscar. A pesar de que durante sus primeros años Brie Larson no tenía muchos lujos, recordar que tenía a su madre fue una de las cuestiones que más la ha impulsado a seguir con su carrera.

Por otra parte, la historia sobre Sylvain Desaulniers no resulta tan emocionante, pues el padre de la actriz no se ha puesto en contacto con ella desde hace más de una década. Una vez que Brie no tuvo que visitarlo más por ley, se alejó de él. Aunque, el continúa celebrando los logros de su hija, como su participación en el programa de Jimmy Fallon o los diferentes reconocimientos que se le han otorgado.

Brie Larson mantiene una relación alejada de su padre. Foto: Instagram @brielarson

El éxito de Brie Larson

A pesar de que Brie Larson contaba con una extensa carrera, su éxito se consolidó en 2015, cuando protagonizó el drama basado en la novela "La Habitación" de Emma Donoghue. Bajo el papel de Joy Newsome, Brie Larson se hizo acreedora a reconocimientos como el Oscar, el Globo de Oro, el Premio de la Crítica Cinematográfica, el Premio SAG, el BAFTA y el Premio Independent Spirit.

Más allá de la actuación, Brie Larson ha escrito y dirigido dos cortometrajes, ha participado en la producción de una obra teatral y como directora de cine. Uno de los proyectos que le ha dado mayor visibilidad fue su interpretación de Carol Danvers, mejor conocida como la "Capitana Marvel", en 2019. Posterior al estreno de esa película, Brie participó en Avengers: Endgame, la película más taquillera hasta el momento.