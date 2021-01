Ex pareja de Eugenio Derbez asegura que fue 'maltratada' por este actor: VIDEO

Sin duda la vida amorosa de Eugenio Derbez lo ha mantenido en medio de la polémica a lo largo de su carrera, una de sus parejas fue la actriz Dalilah Polanco, quien reveló sus más grandes secretos luego de ser novia del famoso comediante.

En entrevista con Yordi Rosado, la actriz habló sobre cómo conoció a Eugenio Derbez, asegurando que en ese momento él sostenía una relación con Sarah Bustani y ella estaba casa con Sergio Catalán.

Reveló que tan sólo unos días después de haberse divorciado el actor la invitó a salir, “ya habíamos platicado del tema y le dije: ‘Aguántame tantito porque no he divorciado’, y de nada sirvió porque a ahora de la hora acabó como que yo había dejado a Sergio por Eugenio, y no fue así”.

La comediante sorprendió a muchos de los seguidores luego de confesar detalles bastante íntimos y polémicos de su romance hace algunos años atrás, cuando ambos compartían en los pasillos de la televisora de San Ángel en el desarrollo de sus carreras como actores dentro del reconocido canal de televisión mexicana.

Pero la cuestión que causó mayor polémica durante luego de que asegurara haber sido maltrata por un actor que trabajaba en la misma empresa que Polanco, situación que generó un poco de incertidumbre pues en un principio se pensó que se trataba del querido actor de comedia.

Sin embargo, Dalilah Polanco explicó que se trataba de Sergio Catalán, con quien ella estuvo casada hace algunos años atrás. En entrevista la actriz reveló que muchas veces las mujeres por miedo, se terminan volviendo cómplices de la violencia ya que nunca se atreven a revelar el peligro a la luz pública.

Por lo que cansada de esta situación decidió confesar toda la verdad sobre ese capítulo tan oscuro en su vida, otro de los temas que abordó fue su romance con Derbez, de la cual aseguró que aprendió mucho del productor mexicano.

Señalando que habría sido una “buena relación, muy difícil relación, de gran aprendizaje, pues estar bajo su sombra es maravilloso porque te sientes protegido en unos aspectos, pero también te sientes a la sombra”, concluyó.

Aquí las polémicas declaraciones: