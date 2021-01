Soul ¿para niños o adultos? Aquí te decimos las razones por las que todos hablan de esta película: VIDEO

Bajo la premisa ¿cómo te gustaría que te recordarán? ¿Te has preguntado alguna vez de dónde vienen tus sueños, tu pasión o tus intereses? Llega a la plataforma de Disney +, Soul, la nueva apuesta de Pixar, de los mismos creadores de Inside Out y Up.

Una historia que ha encantado más a los adultos que a los pequeños. Cuenta la historia de Joe Gardner, un profesor de jazz que tiene el sueño de convertirse en un jazzista profesional, sin embargo un día a punto de conseguir su mayor sueño, cae a una alcantarilla y así comienza la aventura que lo llevará a reflexionar sobre la vida, muerte y la misión que cada uno tenemos en este mundo.

Ha sido objeto de criticas, porque unos la han tachado de demasiado complicada para los niños y otros han compartido cómo los ha conmocionado hasta las lágrimas, una gran opción para permanecer en casa y disfrutar en compañía de la familia.

La segunda recomendación en Después de la Función con Oscar Uriel y Montse Simó es la docuserie producida por el multipremiado, Gustavo Santoloalla, Rompan todo, que muestra a través de seis capítulos la historia del rock en América Latina.

Aunque críticos aseguran que la serie podría dar para más y muchos pasajes de la historia quedaron olvidados. La docuserie cumple porque genera debate, opinión, curiosidad y expectativa por si pronto anunciarán una segunda temporada.

Sin embargo, nuestro conductores no estuvieron muy de acuerdo con las calificaciones de esta semana y en este VIDEO te dejamos la razón.