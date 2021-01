¡Que siempre sí! Lambda García aceptaría trabajar con Polo Morín pero bajo estas CONDICIONES

Luego de haber declarado, durante la transmisión de un programa en vivo, que no volvería a trabajar con su exnovio Polo Morín, Lambda García se retractó y reveló durante una entrevista que sí lo haría de nuevo, pero con algunas reservas.

El conductor de Hoy, que ayer celebró su cumpleaños 34, y Polo Morín terminaron su relación hace algunos años, sin embargo se le recuerda su declaración realizada durante una dinámica en el programa matutino de Televisa, en donde descartó rotundamente volver a trabajar con exnovio.

Tanto Lambda García como Polo Morín se reencontraron en el mismo set en 2019 cuando juntos grababan la telenovela La Reina soy Yo. Hace solo unos días se le hizo la misma pregunta a Polo Morín, en este caso el actor aseguró que no tendría ningún problema ya que para él lo principal es el trabajo.

Pone sus condiciones

Pese a haber reconocido que sí volvería a trabajar con su expareja, Lambda García aclaró que lo haría con ciertas reservas: “Hay que ser maduros, tendríamos que ver las circunstancias. Pero… a mí en lo personal no me gustaría. La neta no sabría cómo sería, pero hoy en día preferiría tener una distancia”, explicó en una entrevista.

Eso sí, aseguró que solo estaría dispuesto a reencontrarse con Morín a nivel profesional si “fuera la siguiente serie buenísima en Venecia con millones de presupuesto”. Con ello, García dejó claro que para aparecer de nuevo cerca de Polo Morín tendrían que darse ciertas condiciones.

Sin embargo, si la vida los vuelve a unir por coincidencia, Lambda señaló que le daría gusto verlo y saludarlo, ya que de ninguna manera es rencoroso. “El tiempo lo sana todo, no soy una persona rencorosa, ni mala onda. No soy una persona que habla más a las espaldas. El tiempo va a premiar, si me vuelvo a encontrar a Polo va a ser de ‘qué gusto”, destacó.