Paty Navidad afirma que el Covid-19 es una simple mutación de la gripe

La actriz y cantante mexicana Paty Navidad nuevamente da de qué hablar pues en esta ocasión dio una declaración ante las cámaras de los medios de comunicación durante su arribo al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, mismo al que llegó sin cubrebocas y defendiendo su postura sobre la Covid-19 y su apoyo al presidente Donald Trump.

A pesar de que en un inicio se negaba charlar con los periodistas argumentado que los medios tergiversan sus declaraciones y reprochó que no defiendan la libertad de expresión, Navidad no perdió la oportunidad de explicar su punto de vista al respecto del coronavirus.

“Nunca he dicho que el Covid-19 no exista, nunca he dicho que el coronavirus no exista, he dicho que el coronavirus ha existido siempre, los virus han existido siempre, las bacterias, los parásitos, y los parásitos humanos son peores”, externó la artista.

Posteriormente, Paty aseguró que después de leer e informarse formó su propio criterio sobre el virus. “Si realmente hubiera un virus letal, como dicen, no creen que ya nos hubiéramos muerto todos, en el metro y todos esos lados… se está muriendo mucha gente y se va a morir mucha más desgraciadamente, porque es un plan de reducción y nos están matando de diferentes formas desde hace mucho, a través del agua, a través de la alimentación, a través de la misma tecnología de radiación electromagnética, ahorita se está dando un cambio cuántico y un salto en la tecnología a través del 5G”.

Al hablar de la vacuna, la estrella de las telenovelas argumentó: “No, obviamente que no (me voy a vacunar) […] Covid-19 es la simple gripe de todos los años que se muta cada año, por eso no ha habido vacuna de gripe […] es una vacuna experimental que sacaron en 6 meses, por qué me voy a vacunar si yo no me he enfermado. En mi casa, se han enfermado y con tecitos de guayaba y con aspirinas, como se cura una gripe se han recuperado, bendito Dios”.

Acto seguido, Patricia Navidad defendió su derecho a no portar cubrebocas. “No soy dueña de la verdad absoluta […] Siempre soy criticada. Lo único que les digo es que me cuido con mi mismo sistema inmunológico. Yo no uso cubrebocas, solo uso lo necesario que es una telita”.

Finalmente, antes de retirarse del lugar, la actriz también se refirió a lo ocurrido en el Capitolio de Estados Unidos. “Lo sucedido es una tristeza para toda la humanidad y para todo el mundo […] Si a Estados Unidos le dan un golpe fuerte, México imagínense […] Lo apoyo, de las dos opciones para mi es el mejor o la menos peor, como lo quieran ver, nos guste o no nos guste”.