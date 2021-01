"Kim Kadashian Mexicana" abusa de implantes; parece que va a reventar, la critican y Vicente Fernández Jr. la defiende”

La conocida como la “Kim Kardashian Mexicana" presumió en sus redes sociales una fotografía en donde aparece abrazada a su novio, Vicente Fernández Jr., y las redes se encendieron al notar lo destacado de sus curvas, sin embargo no todos los comentarios fueron buenos y recibió ataques por parte de los internautas, quienes aseguraban que avisa de los implantes.

Y no solo eso, algunos incluso cuestionaron el amor que se dicen tener y la pareja reaccionó al respecto, en particular Mariana González, quien salió a defender a su pareja y su relación. Fue el pasado lunes que la modelo y empresaria publicó el siguiente mensaje en su Instagram:

“Fue , es y será un placer coincidir en esta Vida contigo te amo. Tenemos mil jueces que juzgan día a día lo nuestro en mundo que todos se creen Dios lo único que me importa es lo que sabemos los dos,” se lee en el post que compartió González, acto seguido los usuarios reaccionaron con dureza y cuestionaron el cuerpo de la modelo.

Vicente Fernández Jr. es su “amor verdadero”

Ante la cascada de reacciones que hubo en las redes hacia mariana González y Vicente Fernández Jr., y en particular los duros comentarios que recibió la modelo por su voluptuoso cuerpo y sus destacadas curvas, el cantante mexicano no se quedó callado y respondió con contundencia a quienes cuestionaron su relación.

“Cuando recibes unas palabras que te llenan el corazón y el alma sabes que en realidad el amor es entre dos, aunque existan miles de jueces en el mundo sigan opinando gasten su tiempo sigan viendo nos sigan envidiando les mandamos bendiciones Mariana y yo“, escribió Vicente Fernández Jr. en su cuenta de Instagram.

En la sensual postal que desató la polémica aparecen los enamorados abrazados y mirándose fijamente, sin embargo, muchas de los usuarios reaccionaron al vestuario de la modelo, quien encendió las redes al presumir sus curvas. Mariana González portó unos ajustados leggins negros que marcaban su figura y derrochó sensualidad y pasión con su mensaje.

La empresaria tampoco dejó pasar la oportunidad y en respuesta a uno de los duros comentarios que recibió, González escribió: “Tú cuida tu vida el es de él es su dinero no tu dinero no opines si no sabes Dios”, y remató; “Si fuera por dinero mi ex novio era un millonario árabe de 38 años si todo fuera el Dinero seguiría con él”.