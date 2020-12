Vicente Fernández Jr. saca las garras; defiende a su novia Mariana González de las declaraciones de Anel Noreña

Vicente Fernández Jr. en los últimos meses se ha dejado ver muy enamorado de su novia Mariana González a quien la han nombrado como “La Kim kardashian mexicana” debido a su voluptuoso cuerpo y sus tan pronunciadas curvas que constantemente presume en sus redes sociales.

Sin embargo, Mariana no es la única que comparte sus fotografías pues también lo hace su novio “El mayor de los potrillos”, pues está muy orgulloso de la mujer que tiene a su lado, sin embargo, muchas personas no lo han tomado a bien y una de ellas es Anel Noreña.

Así es, la exesposa del fallecido cantante José José hizo unas desafortunadas declaraciones, las cuales no fueron bien tomadas por parte de Vicente Fernández Jr.

¿Qué pasó?

La madre de José Josel y Marysol Sosa dio una entrevista para la revista TVNotas en donde señaló que no veía bien que el hijo mayor de Vicente Fernández compartiera fotografías de su mujer casi sin ropa pues para ella era pornografía.

“Vicente Jr. eres un muchacho muy valiente para hacer eso en Instagram; te quiero porque te conocí desde chiquito y vales mucho para mí, pero lo que subes es pornografía y está mal, hay lugares para hacerlo, a puerta cerrada es mejor. Tu mujer tiene esos pechos para ti, no para presumirlos en las redes; sólo disfrútala tú, pues si sigue enseñando así ¡se te va a ir con otro!” dijo Anel Noreña

Ante las declaraciones de Anel Noreña, el hermano de Alejandro Fernández habló para el programa “Chisme No Like” y dijo lo siguiente: “Ay la zorra no se ve la cola, pero mira no le puedo faltar el respeto porque es una persona mayor de edad”, luego de las desafortunadas declaraciones de Vicente Jr. fue duramente criticado por usuarios en redes sociales.

Y es que seguidores tanto de Vicente Jr, como de Anel Noreña aseguran que la respuesta de “El mayor de los potrillos” no fue la apropiada para una señora que ya es considerada de la tercera edad.