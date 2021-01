¿Danna Paola prepara a sus fans para una sorpresa? Sus videos causan intriga en las redes

Desde que inicio este 2021 Danna Paola ha mantenido a sus fans con dudas; la cantante tiene varios videos publicados en sus redes sociales que causan intriga, pues muchos hablan de que podría tratarse de una sorpresa para sus seguidores, como una nueva producción musical.

Desde los primeros días de enero, la intérprete de canciones como "Oye Pablo" y "Mala fama" comenzó a subir videos en su Instagram con imágenes y mensajes que hicieron creer que la joven estaba pasando por un momento de desamor. En su primer clip se puede ver como pisa unas rosas, en el segundo, se observa fuego y después otra rosa que se quema.

Este miércoles, la cantante continuó con sus extraños mensajes, al subir una imagen con el texto "The mirror. It´s broken.

I know. I like it that way. Makes me look the way i feel." (El espejo. Esta roto. Lo sé. Me gusta de esa forma. Me hace ver como me siento).

Danna Paola causa intriga en las redes

La última publicación de Danna Paola la muestra en un video comiendo helado y llorando. Esta la acompaño con el mensaje "Enero siempre me lleva a ti", y un emoji de corazón roto, lo que ha causado gran intriga en redes, al grado de que la cantante ya es tendencia en Twitter.

Su hermana Vania Rivera fue una de las primeras en responder el posteo de la joven cantante, con la frase "Gad" y el emoji de una flor marchita. El comentario ha recibido varias respuestas en las que le piden que de un adelanto de lo que sabe con respecto a las extrañas publicaciones.

Con más de 2 millones de "me gusta" en Instagram, y más de 12 mil en Twitter, este último video ha desatado las teorías de que la cantante está preparando a su público para una gran sorpresa. Sobre todo porque sus fans llevan varios meses pidiendo a Danna que estrene otro disco.