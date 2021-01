¿Se acaba el amor entre Belinda y Christian Nodal? Esto pondría en riesgo su relación

La pareja del momento es sin lugar a dudas la de Belinda y Christian Nodal, debido a que todos hemos sido testigos de cómo empezaron las cosas y cómo han ido creciendo como parejas. Ambos son personajes de lo más queridos por sus fans, quienes casi a diario celebran las acciones de amor que los cantantes comparten en redes sociales.

Tanto Belinda, como Nodal , han demostrado que son una pareja llena de mucho amor, pero desafortunadamente y como en todas las relaciones, no todo es color de rosa y recientemente, los fans de Belinda se le dejaron ir a Nodal, luego de que este se dejó ver en redes sociales interpretando una canción de su novia.

Sin embargo, el gesto no fue un problema, el asunto es que NO SE SABÍA la letra y según se informó en la publicación de una revista de circulación nacional, Belinda, desde el perfil personal en redes sociales, se manifestó exigiéndole que se aprendiera bien la letra de sus canciones.

Le molesta que los demás no se sepan sus canciones

La disputa no acabó ahí, sino que además, lo corrigió frente a millones de fanáticos, que al parecer no perdonaron al cantante de regional mexicano y le empezaron a lloverle críticas.

Pero no todo fue una desgracia para Christian Nodal, pues al parecer, Beli, decidió dejar atrás este mal rato y seguir presumiendo su romance con el cantante en sus redes sociales, deleitando así a sus fanáticos, que los ven como una de las parejas más queridas de la farándula.

Cabe aclarar, que no es la primera vez que la también actriz se molesta por el hecho de que olviden sus canciones, pues hace años, cuando fue jurado del programa Me pongo de pie, junto a Christian Castro, la intérprete de Luz sin gravedad pasó un mal rato, cuando participantes del equipo de Ha*Ash olvidaron la letra de la canción de Belinda y ella expresó que le parecía una falta de respeto cantar una canción de la que que no se aprendieron la letra, sobre todo si el autor de esta estaba presente.