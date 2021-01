María Elena, hija de Armando Manzanero, niega conflictos por su herencia

A horas de que una publicación de circulación nacional diera a conocer que la familia de Armando Manzanero habría entrado en un conflicto relacionado con su herencia, la hija del compositor, María Elena, desmintió este hecho.

Destacó que nunca hubo un desacuerdo entre los herederos por la fortuna del autor de "Adoro", quien falleció hace unas semanas, víctima del coronavirus. Además, estimó que los bienes del autor no ascienden a la cifra que mencionan los medios de comunicación, aunque sí pueden ser una estimación de lo que vale su obra.

Estimó además que las regalías del compositor son valiosas debido a que constan de un catálogo de más de 400 piezas que fueron interpretadas por artistas de la talla de Elvis Presley, Frank Sinatra, Dionne Warwick y Luis Miguel

“Sí, eso debe de valer la obra de mi padre, es un intangible valiosísimo que es más... no nos lo deja a los hijos nada más, sabemos de las regalías en algún momento, pero realmente es un intangible que le deja al mundo entero, ese dinero no es de ninguna fuente y es muy irresponsable manejarlo y bueno es lamentable”.

En entrevista para Televisa Espectáculos, negó además que su familia estuviera teniendo fracturas derivadas a la posesión de las melodías del también cantante.

“Y mis hermanos y yo no peleamos por nada. Nunca lo hemos hecho, no lo vamos hacer porque tenemos absolutamente todo y porque lo principal que nos dejó mi papá fue una armonía y recuerdos preciosos y que además hay un testamento, pues que es su voluntad y que será para dejar algunos más y algunos otros, no sé, recuerdos, porque realmente los bienes ya los tenemos todos en vida, todos tenemos nuestras casas y el mayor, que son las vivencias”, aseguró.