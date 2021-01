Fallecimiento del papá de Adrián Uribe fue por Covid-19; lo confirma el actor

A través de un video publicado en su cuenta de Instagram, Adrián Uribe dio a conocer que la muerte de su padre se debió al coronavirus.

En el clip, el cómico comentó que la salud de su progenitor era buena antes de adquirir la enfermedad, pero fue empeorando a lo largo de los días.

“Quiero aprovechar este video para decirles que mi padre desafortunadamente fue una víctima más del Covid, mi padre estaba bien, estaba sano, a pesar de que tenía 77 años, era un hombre entero… pero desafortunadamente su cuerpo no respondió, su cuerpo no pudo contra esta terrible enfermedad, desgraciadamente en una semana se fue”.

Por tal motivo, pidió a sus seguidores que reflexionen sobre lo que significa la pandemia y los invitó a que sigan los protocolos recomendados por las autoridades para impedir que más personas sigan muriendo por el padecimiento.

“Así es de cruel, así es de letal esta enfermedad, y desafortunadamente hasta que no lo vivimos con un ser querido, no nos damos cuenta de lo peligroso que es, y que tenemos que tomar conciencia porque todavía hay gente que no se lo toma en serio, porque todavía hay gente irresponsable que sale a la calle que no se cuida y siempre los que la pagan son los más vulnerables”.