Adrián Uribe CONFIESA qué hizo con la placenta de su hija Emily: FOTO

El pasado 25 de octubre Adrián Uribe se convirtió en padre por segunda ocasión, luego de una larga espera en medio de la pandemia por el Covid-19; a un mes y medio de que nació su pequeña niña a quien procreo a lado de su prometida Thuany Martins, ha hecho una fuerte confesión.

A 17 años de haber debutado en esta faceta, el actor manifestó que está gozando de su etapa como papá si fuera la primera vez.

Al ser cuestionado sobre el uso que le dieron a la placenta, Adrián comentó:

No fíjate que no, yo quería hacer unos taquitos así como de cueritos pero me dijeron que no era viable, eran taquitos de placenta […] En nuestro caso decidimos nada más congelar células madre del cordón umbilical, que pues eso tú sabes que para prevenir enfermedades tanto para la bebé como para papá, mamá”, destacó.