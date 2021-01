Vocalista de INTOCABLE se defiende tras vacunarse contra Covid-19: "No le quitamos a nadie la inyección"

El día de ayer te informamos que Ricardo Muñoz, vocalista de la agrupación "Intocable", señaló que gracias a sus "palancas" pudo vacunarse contra el nuevo coronavirus Covid-19.

En su perfil en Twitter, el cantante relató que, tras someterse a la vacuna, solo ha presentado dolor en el brazo en el que le fue aplicada la dosis, además, de constante sed.

El cantante fue cuestionado sobre cómo había adquirido la vacuna ya que varios países iniciaron la aplicación en personal de salud a lo que respondió "tengo mis palancas".

Rompe el silencio...

Debido a la controversia que generó su declaración, Ricardo Muñoz rompió el silencio y aclaró cómo fue el verdadero proceso al que se sometió para poder adquirir la vacuna contra el mortal virus.

El vocalista de "Intocable" detalló que exageró al asegurar que se trató de "sus palancas" ya que realmente "no le quitó su lugar a nadie" pues se formó como cualquier otro ciudadano.

Finalmente, detalló que la vacuna le fue aplicada en Estados Unidos; "Yo fui uno de los afortunados que me paré en fila y me la pusieron, no pagué nada", recordó.