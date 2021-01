Master Chef México: Adriana traicionó a Osvaldo; ella causó su salida del show

Master Chef México cada día se pone más emocionante pues los participantes están buscando un lugar en la final y para lograrlo sus platillos deben convencer a los jueces y tener un nivel digno de la competencia donde están.

También se evalúa que sepan trabajar en equipo y que puedan liderar un grupo de trabajo, cosa que no pasó con Adriana y sus amigos José Luis y Osvaldo, con quien se lleva muy bien pero no puedo cumplir un reto.

Y es que los amigos se dejaron llevar por su amistad y Adriana no supo liderarlos correctamente por lo que cada uno hizo lo que quiso y el resultado del reto fue catastrófico, ya que no lograron cumplirlo.

Pero eso no fue todo sino que el reto derivó una rivalidad entre Osvaldo y Adriana, la pareja que había llamado la atención en el reality por su buena amistad y porque el cocinero siempre le había mostrado lealtad a ella.

Sin embargo está vez no siguió el liderazgo de su amiga, por lo que desató polémica al hacer su voluntad y no seguir indicaciones.

Adriana, culpable de Salida de Osvaldo

Los chef Betty, Herrera y José Ramón han mostrado simpatía por Adriana Salcedo, quien desde los primeros episodios del reality show de cocina ha mostrado gran habilidad y no en vano se perfil para ser la ganadora.

Por lo que los chefs y jueces la respaldan en este concurso y no les gustó para nada que Osvaldo no supiera seguir las indicaciones que ella le daba, por lo que al cuestionarlo sobre si tenía problema con recibir órdenes de mujeres dijo que no.

Pero la respuesta de Adriana fue contraria, pues ella dijo que sí tenía ese conflicto, declaración que sentenció a Osvaldo para convertirse en el eliminado de la noche del viernes; desde luego que esto desató polémica en redes.

Pues aunque el platillo de Osvaldo no recibió tan malas críticas, fue eliminado por un detalle que le costó su salida del show, sin embargo se dejó ver que más bien fue por la dramática discusión que protagonizaron.