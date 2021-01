Maribel Guardia le gana la BATALLA al COVID-19 y agradece con FOTO en BIKINI

Una de las actrices más guapas del mundo artístico es Maribel Guardia, quien a sus 61 años ha demostrado tener una espectacular figura, envidiable para muchas.

Maribel Guardia ha compartido que uno de sus grandes motivos de vida es el ejercicio y siempre se ha mantenido de forma muy activa en ello.

Sin embargo, el hecho de que sea una mujer muy ordenada en su vida personal no evitó que pudiera contraer el virus del Covid-19, en una situación compleja.

Pese a ello, Maribel Guardia y su familia pudieron vencer al coronavirus y ella decidió tomar un descanso en la playa y posteriormente agradecer de forma muy especial.

La actriz posa de forma espectacular

Maribel Guardia publicó un mensaje en sus redes sociales donde dio gracias por vencer al Covid-19 y aseguró que se dará la oportunidad de ir a Costa Rica para ver a su mamá.

"Con esta me despido de la playa, y le doy gracias a Dios de estar viva, cuando me dijeron que tenia COVID pensé lo peor, y es que en verdad en ese momento no sabes que va a pasar con tu vida. Cuídense mucho por favor. Yo al fin voy a ir a Costa Rica a ver a mi mamá, y aunque ya estoy negativa, no pienso besarla ni abrazarla hasta que ella esté vacunada, por favor guarden sana distancia, y que Dios nos guarde en la palma de su mano a todos . Los quiero mucho", fueron sus palabras.