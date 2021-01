A esto asciende la FORTUNA de Angelique Boyer y Sebastián Rulli

La actriz y modelo mexicana nacida en Francia, participó desde muy joven en producciones televisivas, mostrando así su talento y capacidad que le han dado papeles importantes en la pantalla chica.

Al comenzar su carrera artística, Boyer se unió al grupo musical Rabanitos Verdes, pero al cumplir 8 años entró al Centro de Educación Artística de Televisa. Cabe destacar que su primer papel lo consiguió en la telenovela Rebelde, que duró desde 2004 a 2006. También apareció en Adicción R en 2005. Su primer papel cinematográfico llegó con la película de 2007 J-ok’el. Y también apareció en las telenovelas, Muchachitas como tú y Corazón Salvaje.

Su primer papel protagonista lo obtuvo con el personaje de Teresa Chávez Aguirre en la telenovela Teresa en 2010. Ese papel le valió el premio Premios TVyNovelas a la Mejor Actriz del Año.

También ha protagonizado Alma de hierro, Abismo de Pasión y Lo que la vida me robó. Mientras filmaba Rebelde, Angelique formó la banda Citricus o C3Q’s, con Estefanía Villareal y Zoraida Gómez. El grupo solo grabó una canción que se convirtió en un éxito: “No Me Importa”.

De acuerdo con Celebrity Net Worth, la fortuna estimada en 6 millones de dólares. Mientras que la fortuna de su novio, Sebastián Rulli asciende a los 20 millones de dólares, pues tiene un sueldo de 400 mil dólares al año en Televisa.

