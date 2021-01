Héctor Soberón envió su pésame por la muerte de su exsuegro, el papá de Michelle Vieth

A unos meses de que el padre de Michelle Vieth muriera, Héctor Soberón, expareja de la actriz, lamentó la muerte de su exsuegro y deseó que su familia se pueda recuperar pronto.

Esta declaración la hizo la estrella ante el reparto del programa Sale el Sol, quien le preguntó sobre su postura ante el deceso ocurrido el pasado mes de septiembre.

Durante la charla, el actor aseguró que no conoció al fallecido, por lo cual tampoco tuvo una relación cercana con él. Además, también informó que no fue avisado de este hecho, ni acudió al funeral.

“No lo conocía, lo habré visto. La única vez que lo vi fue el día de la boda. Entonces, no sabía, mi más sentido pésame para toda la familia y que encuentren una pronta resignación. No sé cuándo haya fallecido, pero ese es mi deseo”.

La pareja se separó hace años. Durante las últimas discusiones entre ellos que se hicieron públicas se encuentra la acusación que hizo Vieth en contra de él al señalarlo como el responsable de filtrar un video erótico protagonizado por la actriz.

En la entrevista, Soberón dio a conocer que padeció Covid-19, pero indicó que actualmente ya se ha recuperado de la enfermedad por completo.

“Me fue bastante bien, de 17 días tuve 2 con mucha temperatura, y ya, perdí el olfato, perdí el gusto, dolores de cabeza, dolor de cuerpo, huesos, pero hubo dos días que caí en crisis, me tuve que bajar la temperatura, me metí a bañar, fue imposible, y mi mujer me encontró porque el dolor era insoportable, el dolor de huesos, las articulaciones, la cabeza, la temperatura se me levantó, entonces fue algo muy difícil, pero al final del día me fue muy bien”, contó.