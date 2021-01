Fabiola Campomanes se suma a la controversia de Nath Campos; descubre lo que dijo

Fabiola Campomanes se expresó a favor de que las mujeres que han sufrido de violencia, como recientemente lo declaró la youtuber e influencer, Nath Campos, alcen la voz, denuncien y expongan a sus agresores, a pesar de los posibles señalamientos que reciban.

Recordemos que, en 2019, la actriz realizó una denuncia pública y legal luego de haber sufrido agresiones físicas y emocionales por su ex pareja, el también actor Jonathan Islas. Posterior a este desagradable suceso, Campomanes no ha reparado en mostrarse enérgica en los temas de violencia de género y junto con su podcast, ha logrado crear una comunidad de consciencia.

View this post on Instagram

“Me parece terrible que siga ocurriendo, eso me parece terrible, pero me parece increíble y sumamente valiente y de mucho valor, valentía, valor, importante, alzar la voz y creo que es la única manera de frenarlo”, dijo la actriz en entrevista para el programa Sale el Sol.

En paralelo, Campomanes lamentó que haya gente que critique y señale a las víctimas, por lo que no perdió la oportunidad de enviar un mensaje para estas personas.

“Eso siempre va a existir, les mando amor en su corazón, ¿qué te digo?, que espero que en la vida no tengan una situación desafortunada, una adversidad que las ponga en ese lugar de vulnerabilidad y de trauma, porque es lo que se vive y viven muchas mujeres, entonces, pues ojalá que esas personas que juzgan, que a lo mejor atacan es porque no saben, porque nunca han sentido un dolor así, ni ellas o ellos o alguien de su familia, o no lo saben o no lo conocen, o no saben si alguien de su familia lo ha sufrido porque quizás lo ha callado”, declaró.