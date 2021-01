¿Enojada? Lizzi, eliminada de MasterChef México, dedica palabras a los haters

MasterChef México le dijo adiós a un participante más, esta vez fue el turno de Lizzi, quien no se fue sin antes dedicar un mensaje a todas aquellas personas que la criticaron.

Durante su participación en el programa, Lizzi fue una de las concursantes más criticadas y pese a eso continuó en la competencia sin mirar a quienes le hablaban mal de ella en las redes sociales.

Como cada viernes un concursante dijo adiós a la cocina más importante del país, esta vez fue el turno de Lizzi quien dio de qué hablar por sus indirectas al chef Herrera.

Mensaje a los haters

Sin embargo, Lizzi decidió no quedarse callada y compartió en Instagram una fotografía acompañada de un mensaje en el que se le puede leer molesta tras salir de la competencia.

“Yo no vine a ganar un millón de pesos, a nadie le cae mal, pero no era mi objetivo. Toda la vida he tenido lo que he querido (…) Me quedo con las experiencias, cumpliendo con mis propias expectativas”, escribió.

Luego de ello se lanzó contra aquellas personas que hicieron críticas durante su participación en MasterChef México.

“¿Qué opina la gente de mí? Me vale sus opiniones (…) A los haters ¡qué Dios les dé más!”, escribió.