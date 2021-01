Conductora de Hoy reaparece en VENTANEANDO tras hablar mal de Pati Chapoy

El pasado 22 de enero, el programa Ventaneando cumplió 25 años de transmisión ininterrumpida, por lo que parte del festejo consistió en invitar a todos y cada uno de los conductores que ha sido parte del programa de espectáculos más visto de la televisión.

Al iniciar el programa de aniversario, iniciaron con la cortinilla que se vio durante la primera emisión de Ventaneando, al dar la bienvenida no pudo faltar Pati Chapoy y Pedrito Sola quienes son conductores iniciales del programa.

Y como invitado estuvo Juan José Origel y Matha Figueroa quienes también formaron parte de la planilla inicial de Ventaneando.

La gran sorpresa es que Figueroa aceptó hacer un enlace para platicar con Pati Chapoy, Pedro Sola y Juan José Origel, aunque la periodista no estuvo presente en el foro sino que hizo un enlace vía zoom ya que no se encontraba en el país, su participación causó gran conmoción.

Y es que Figueroa hace unos meses atrás dio de qué hablar luego de revelar los malos tratos de los que fue víctima por parte de Pati Chapoy e incluso señaló que su salida del programa de la televisora del Ajusco posiblemente se debió a un engaño orquestado por la periodista.

¿Qué dijo Martha Figueroa?

En entrevista con el youtuber Alejandro Zúñiga, la colaboradora del programa Hoy aseguró que Pati Chapoy se encargó de cerrarle varias puertas laborales tras su inesperada salida de Ventaneando.

Martha Figueroa confesó que no guarda ningún rencor contra la periodista de espectáculos; sin embargo, si la considera una persona que le hizo "mucho daño".; “No le deseo que le pase nada malo, pero es alguien que no quiero porque me hizo mucho daño en su momento y no se me olvida", confesó durante la entrevista.