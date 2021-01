¡Ventaneando cumplió 25 años! Aquí los conductores que formaron parte del programa y habías olvidado

Ventaneando es uno de los programas más exitosos de la televisión mexicana, pues este viernes cumplió 25 años al aire. Liderado por la periodista Pati Chapoy, la emisión de espectáculos se ha mantenido en el gusto del público, no sólo por sus notas, sino también por sus conductores que se han ganado el cariño de la gente.

En el programa especial de ayer, se unieron conductores y famosos como Atala Sarmiento, Pepillo Origel, Aida Cuevas y Verónica Castro, que hablaron de la relevancia del popular programa de TV Azteca.

Por más de dos décadas, el público ha escuchado los controversiales comentarios de Daniel Bisogno, y se han divertido con los errores y bailes de Pedro Sola. Estos dos presentadores han sido parte de Ventaneando, sin embargo, por sus filas hay una larga lista que hoy recordamos.

Juan José 'Pepillo' Origel

Antes de ser parte de Televisa, el periodista de espectáculos saltó a la fama en Ventaneando; sin embargo, sólo estuvo por dos años.

Desde su salida se especularon varias cosas, sobre todo por los comentarios de la conductora hacia Pepillo Origel, pero todo indica que esta polémica quedó atrás y ahora se llevan muy bien. Incluso en la emisión especial recordaron el día en el que el conductor dejó el programa.

"¿Te acuerdas cuando tuviste los tamaños para decirme: ya me voy a Televisa, porque me pagan más y allí me chiquean?", cuestionó Pati Chapoy a Pepillo Origel, quien respondió: "Me corriste muy feo".

Atala Sarmiento

Así como Bisogno, Pedro Sola y Pati Chapoy, Atala Sarmiento era una de las conductoras que más resaltaba del programa de espectáculos. Formó parte Ventaneando de 2004 a 2018, sin embargo su salida causó mucha polémica. Tras dejar el foro, Sarmiento dio una serie de declaraciones en las que remarcó su conflicto con Daniel Bisogno.

Mónica Garza

La conductora fue parte del proyecto desde 1998 hasta 2009. Dejó el programa para enfocarse en su carrera dentro del área de noticias en TV Azteca. Como todos los presentadores, Garza fue parte de la polémica cuando discutió con otra periodista por una entrevista con Carmen Campuzano.

Martha Figueroa

La periodista de espectáculos fue de las primeras en unirse al programa junto a Pati Chapoy, Juan José Origel y Pedro Sola; sin embargo, sólo estuvo de 1996 a 1998.

En entrevista con el youtuber Alejandro Zúñiga, Figueroa reveló que Pati Chapoy se encargó de cerrarle las puertas en el plano laboral, pues estaba vetada de todos lados.

“Me cerró muchas puertas, me vetó y mientras todos seguían trabajando poca ma… en sus programas y ganando dinerales yo estaba vetada de todos lados y no podía trabajar“, confesó Martha Figueroa sobre Pati Chapoy.

Aurora Valle

La periodista formó parte del programa de 1997 a 2006. Dejó TV Azteca para continuar con su carrera en el medio, actualmente es conductora del programa de Confesiones.

Inés Gómez Mont

La conductora llegó en 2005 al programa de Pati Chapoy, y desde el inicio se ganó el cariño del público, pero dejó el proyecto en 2009 para enfocarse en su faceta de madre. Medios afirman que la presentadora tendrá un programa próximamente en Televisa.

"Pati Chapoy, ¿qué te digo a ti? Muchísimas gracias por todo porque no tengo más que agradecimiento y siempre lo digo y lo repetiré gracias por haber confiado en mí, no sé cómo te atreviste", mencionó entre risas.

Ricardo Casares

El ahora conductor de Venga la Alegría destacó en el periodismo de espectáculos tras su participación en Ventaneando, del que formó parte de 2008 a 2016.

"Todo lo bueno que yo tengo como profesional es gracias a este equipo (...) Gracias a 'Ventaneando' había otra serie de programas alrededor del mundo del espectáculo. Me enseñó a prepararme", dijo.

Álvaro Cueva

El periodista y crítico de espectáculos se unió a Ventaneando en 1998. Pati Chapoy aprovechó los festejos por los 25 años para recordar que lo conoció en Azteca Novelas cuando él estaba trabajando en los libretos de una telenovela.

Jimena Pérez 'La Choco'

La conductora formó parte del programa desde 2008 hasta 2019 y se ganó el cariño del público y de los conductores. Su salida se debió a que decidió enfocarse a cuidar la salud de su hijo Iñaki.