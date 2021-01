MasterChef México: Anette Michel responde si Aracely Arámbula tomará su lugar

Después de que se diera a conocer los rumores de que Anette Michel dejaría de ser la conductora de MasterChef México y que la actriz Aracely Arámbula la sustituiría, fue la propia presentadora del exitoso reality culinario quien habló sobre el tema para aclarar esta información.

En entrevista con Mara Patricia Castañeda, la actriz informó que los productores del programa la volvieron a considerar para la próxima temporada. Sin embargo, afirmó que los directores están en su derecho de cambiar a su reparto.

“Siempre en esta carrera lo único que está en secuencia es el vestuario porque cualquiera lo puede venir a hacer, si podría pasar porque es un proyecto del que yo no soy la dueña, lo he hecho desde el principio, pero si ellos deciden que quieren a otra conductora ellos lo pueden hacer”, detalló.

Durante la conversación para el canal de Youtube de la periodista, reveló que este año podría no haber una emisión de MasterChef, por lo que se busca estar en un nuevo proyecto.

“Este año no se sabe si va a haber o no, hay muchos proyectos para cubrir el 2021 es posible que exista un MasterChef pero todavía no está cerrado. Normalmente las empresas deben de tener de principio a fin todo su calendario, a mí me dijeron este año no va a haber, pero está la posibilidad de que se haga uno al final”, explicó.

En la búsqueda de un nuevo proyecto

La actriz de TV Azteca indicó que hasta el momento no ha tenido ninguna propuesta formal para formar parte de algún proyecto en alguna televisora, pero está en busca de uno que despierte en ella pasión y entrega.

“Tengo muchas ganas de estar en un proyecto en el que se te hace agua la boca por estar allí, en dónde, no importa, ya no es una cuestión de empresas… en donde me den la oportunidad de que me quieran, no quiero estar en un proyecto donde me metieron y mis compañeros digan "ash".

Sobre integrarse a un programa matutino como ‘Hoy’ o ‘Venga la Alegría’ debido a su talento en la conducción, Anette dijo que para ese tipo de producciones hay que tener hermandad y dijo que por esta razón es posible que no encaje.