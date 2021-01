Dulce María comparte tierna FOTO junto a su hija: "Mi mayor proyecto"

La cantante y actriz, Dulce María enterneció las redes sociales al compartir una fotografía junto a su hermosa hija, la cual inmediatamente se volvió viral en el mundo del espectáculo.

Por medio de su perfil en Instagram, la protagonista de telenovelas como "Mentir para vivir", "Verano de amor" y "Rebelde" subió una imagen apapachando a su pequeña bebé.

Hace unos meses, la también compositora anunció que no participaría en el reencuentro de "RBD" debido a que estaría muy cerca de dar a luz; solo ella y Poncho Herrara no estuvieron presentes.

La foto...

Sin presumir sus hermosos rostros, Dulce María y su hija robaron miles de suspiros al demostrar la gran conexión y amor que existe entre ellas.

"Mi mayor proyecto... cuando sonríes toda la vida se me ilumina y me llenas de esperanza, tu vida no tiene precio y el que estemos aquí sanas y salvas no lo cambiaría por nada. Gracias a Dios por tu vida mi lucecita", escribió la cantante.

Como era de esperarse, la publicación inmediatamente se volvió viral entre los internautas alcanzando, hasta el momento, 857 mil "me gusta" y un sin fin de comentarios.