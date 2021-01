¡DIVINA! María León PRESUME su abdomen en ATREVIDO top deportivo: FOTOS

La talentosa cantante María León, dejó boquiabiertos a más de uno gracias a una publicación que realizó a través de su cuenta oficial de Instagram.

La sargento León es una de las cantantes con más seguidores en sus redes sociales, ya que cuenta con más de 2.1 millones de seguidores y en agradecimiento, León es fanática de consentirlos mediante sexys publicaciones y mensajes Body Positive.

En ésta ocasión el regalo fue una fotografía en la que presume sus abs de acero luciendo un hermoso Crop top deportivo y unos minishorts azul celeste que comprueban el duro entrenamiento que la intérprete de "Piérdeme el respeto" ha tenido para lucir tan escultural figura.

La publicación estuvo acompañada por un mensaje motivador para quienes también entrenan duro y a veces se encuentran un poco desmotivados para llevar a cabo su rutina.

"Hoy no quería entrenar, y se vale tener días así... lo que no se vale, es que hoy no aproveches la oportunidad para ser más chingon@ que ayer..." compartió con un par de fotos luciendo sus firmes encantos.