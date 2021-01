Anthony Hopkins y Jodie Foster se reúnen por 30 aniversario de "El silencio de los inocentes"

Una de las películas que más impactó al principio de la década de los 90 fue "El silencio de los inocentes" (The silence of the lambs), protagonizada por Anthony Hopkins y Jodie Foster, dos grandes actores reconocidos dentro de la industria cinematográfica.

La cinta cuenta la historia de Clarice Starling, una joven detective en formación del FBI quien busca la ayuda del Doctor Lecter, con el objetivo de aprisionar a otro asesino en serie conocido como "Buffalo Bill". Esta producción ganó varios premios: 5 Oscars, así como múltiples premios BAFTA y Saturn.

"El silencio de los inocentes" cumple 30 años

En este 2021, la cinta alcanzó las tres décadas desde su estreno y no podía pasar por alto su festejo. Bajo este pretexto, Anthony Hopkins y Jodie Foster decidieron que era buena idea reunirse para recordar viejos tiempos

Entre la charla, es normal que hayan salido algunos detalles que nunca salieron a la luz por ser "irrelevantes" en ese momento, pero que hoy le amplían el panorama a los fans.

Para empezar, cuando recibió el guión Hopkins, este pensó que se trataba de un proyecto dirigido al público infantil; sin embargo, tras leerlo, se emocionó al considerarla una oferta real.

En una entrevista que los famosos dieron para Actors On Actors de Variety el británico recordó la escena donde su personaje se encuentra por primera vez con Clarice (Jodie Foster).

Por su parte, la protagonista de "La habitación del pánico" confesó que en esa misma escena se sintió inquieta, por las personas que se encontraban en la prisión, además del lugar.

Asimismo explicó el porqué le gustó interpretar el papel:

“Mi mamá me dijo: ‘¿Por qué quieres interpretar a este personaje que es un poco tranquilo y tímido?’. Ella tenía esta tranquilidad… Comprendí que esa era su fuerza. De alguna manera, ella era como las víctimas: otra chica en otra ciudad. El hecho de que pudiera relacionarse con esas víctimas la convirtió en la heroína“.