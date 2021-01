Desde la piscina, Aracely Arámbula presume ENCANTOS en divertido VIDEO en TikTok

Una vez más, la actriz, Aracely Arámbula sorprendió a sus miles de seguidores al compartir un divertido y sensual video en su perfil en Instagram, en el que dejó en claro que es una de las famosas con mejor cuerpazo.

Durante el aislamiento social, la protagonista de telenovelas como "Prisionera de amor", "La doña" y "Los miserables" se ha mantenido bastante activa compartiendo imágenes y videos de su día a día.

Ahora, la también cantante dejó claro que la fiestas de Fin de Año no son pretexto para perder la figura pues ella lució mejor que nunca con un diminuto bikini que sorprendió a sus miles de seguidores.

El video...

En Instagram, Aracely Arámbula imitó una de las divertidas frases utilizadas por Laura León, mejor conocida como "La Tesorito".

"Son amores pasajeros, lo ví me gustó, mi lo probé, me quedó y me lo compré", se escucha decir a la estrella de televisión.

Cabe recordar que, hace unas semanas, el periodista en espectáculos, Alex Kaffie aseguró que Aracely Arámbula sería la nueva conductora de MasterChef en la próxima temporada, ocupando el lugar de Anette Michel.