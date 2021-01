Cantante revela RAZÓN por la que Juan Gabriel dejó plantado un día a LUIS MIGUEL

Muchos son los artistas que tuvieron el placer de poder encontrarse alguna vez con Juan Alberto Aguilera Valadez, mejor conocido como Juan Gabriel. Y es que el Divo de Juárez mantenía una excelente relación con otros artistas a quienes hasta invitaba a su camerino, como fue el caso de Araceli Arámbula, Gloria Trevi, Lucero y muchos otros.

Sin embargo, hubo una ocasión en que el fallecido cantante rechazó la invitación de uno de sus más famosos colegas. Se trata nada más y nada menos que LUIS MIGUEL, quien hace años lo invitó a pasar Año Nuevo con él, pero a pesar de haber aceptado, JuanGa lo dejó plantado y nunca fue a visitarlo.

Según el medio Show News, fue la cantante Dulce quien destapó en entrevista para ventaneando este secreto muy bien guardado del intérprete de Querida, pues según asegura la cantante de Tu muñeca, justo el día del evento al que había sido invitado por Luis Miguel, El Divo de Juárez sentía mucha flojera y no tuvo ganas de asistir.

Y quienes asistieron a la reunión, cuentan que esa noche, Luis Miguel saludó a los invitados pero no se quedó a cenar con ellos, pues se encerró en su habitación y por dicha anécdota se puede deducir que se ofendió al no ver a Juan Gabriel ni a Dulce entre sus invitados, ni porque eran los de honor.

“Luis Miguel lo invitó a él a pasar un fin de año, yo estaba ahí y me dijo ‘vamos’. Y yo le digo ‘ay, claro que vamos’ y luego me dijo ‘ay, no, me dio flojera, el mero día’, contó la cantante.

"Después me dijo ‘qué bueno que no fuimos porque Luis Miguel nomás saludó a la gente, ni cenó y se subió a su cuarto y se encerró y nadie más lo volvió a ver, le dije ‘ay no, pues qué aburrido’, y me dice ‘ay sí, qué bueno que no fuimos’. Pero así hacía él también, o sea, no en navidad, pero en cualquier rato se te desaparecía, ¿no?”, reveló la cantante entre risas y nostalgia.