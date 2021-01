Estrenos de Netflix, Amazon y Disney Plus para maratonear este fin de semana

Este fin de semana lo mejor será quedarse en casa para seguir las recomendaciones de las autoridades de Salud, pero no sufras, pues las plataformas de streaming traen muchos estrenos para que puedas maratonear en casa. Netflix, Amazon y Disney Plus tienen preparadas series y películas que no te puedes perder.

Estrenos de Netflix

Para este fin de semana Netflix estrena series, películas y documentales, comenzando este 13 de enero con Acosador Nocturno: A la caza de un asesino en serie, que cuenta la oscura figura del psicópata Richard Ramírez, bajo la perspectiva de los detectives que lo siguieron.

Año nuevo, lista nueva de Netflix. Aquí los estrenos de enero. pic.twitter.com/AynEFZqGRP — Netflix Latinoamérica (@NetflixLAT) December 31, 2020

Entre las películas y series que se estrenan en la plataforma este 15 de enero, están: Desencanto, Parte 3, Dawson´s Creek, serie completa, Zona de riesgo, Canción sin nombre y Jumanji: En la selva.

Estrenos de Amazon

El pasado lunes, la plataforma de streaming estrenó una nueva temporada de American Gods, que cuenta la historia de Shadow, un exconvicto recientemente liberado que conoce a "Wednesday".

Para quienes prefieren algo más relajado, Amazon Prime Video lanza una nueva temporada de la serie De Brutas, Nada, donde seguirá la historia entre Cristina (Tessa Ía) y Alejandro (Christian Vázquez), ahora que ella recuerda que él le confesó su engaño al hacerse pasar por un hombre gay

También podrás disfrutar de las películas One Night in Miami y Brahms: The Boy II.

Estrenos de Disney Plus

Entre los estrenos de Disney Plus está uno de los más esperados por los fans de Marvel, WandaVision, que ya está disponible en la plataforma. En esta serie se combina la comedia de situación clásica con el universo cinematográfico de Marvel para continuar la historia de Wanda Maximoff (Elizabeth Olsen) y Vision (Paul Bettany).

Otras películas que se lanzan este fin de semana son Magic Camp y Una vida de perros con Bill Farmer. Además, la plataforma estrenó un documental llamado Mucho más allá: Creando Frozen II, en el que se puede ver el detrás de cámaras para crear la película.